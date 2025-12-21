Sudamericanos en Europa: Luis Díaz marca en la Bundesliga y Raphinha extiende racha goleadora

El volante colombiano Luis Díaz contribuyó con un tanto a la victoria del Bayern Múnich ante el Heidenheim (4-0) en el último partido del año.

El guajiro llegó a ocho dianas y seis asistencias en el campeonato alemán y se mantiene como el segundo máximo goleador del club bávaro con 13 tantos en 22 partidos.

En España, el Barcelona logró cerrar el año como líder en solitario tras imponerse como visitante al Villarreal (2-0).

El volante brasileño Raphinha facturó para encaminar el triunfo azulgrana y sumó su segunda jornada de Liga viendo puerta.

- Luis Díaz participa en goleada del Bayern Múnich -

El Bayern Múnich se llevó un triunfo por goleada ante el Heidenheim (4-0) para cerrar el año como líder de la tabla en la Bundesliga con nueve puntos de ventaja.

El volante colombiano Luis Díaz fue una de las figuras más destacadas del encuentro al contribuir con un tanto.

Lucho puso el 3-0 parcial en el marcador (86') con un potente cabezazo a un centro del croata Josip Stanisic.

El colombiano llegó así a ocho dianas y seis asistencias en esta Bundesliga. Solo lo supera el delantero inglés Harry Kane con 19 tantos y tres asistencias.

Luis Díaz, que volvió a la actividad tras perderse el empate ante el Maguncia (2-2) por suspensión, fue titular y disputó los 90 minutos del partido.

Tras el encuentro, el entrenador Vincent Kompany se dijo "orgulloso" de sus jugadores por la manera en la que "manejaron el partido".

"Tenemos una buena base para el año que viene. Los títulos se decidirán más adelante pero hemos sentado las bases. Tenemos que estar ahí en el momento importante y tenemos que creer que tenemos oportunidades (de ganar títulos)", señaló el entrenador belga después de que su equipo concluyera la primera parte del torneo con 15 partidos ligueros sin conocer la derrota luego de 13 victorias y dos empates.

- Raphinha encamina triunfo del Barcelona -

El volante brasileño Raphinha jugó un papel clave en la victoria del Barcelona ante el Villarreal (2-0) en la Liga española.

El ex del Leeds se encargó de abrir el marcador (12') en el cobro de un tiro penal después de que el árbitro decretara el máximo castigo por una dura entrada en el área.

Raphinha hiló así su tercer partido consecutivo en el campeonato español viendo puerta.

El brasileño llegó a siete dianas y tres asistencias en once partidos disputados en el torneo, cuatro de ellas en los últimos tres encuentros.

El brasileño, que se mantiene fijo en el esquema de Hansi Flick, fue titular y disputó los 90 minutos del encuentro.

Por el Submarino Amarillo vio acción el arquero brasileño Luiz Junior.

El cuadro azulgrana hiló su octava victoria en la Liga para afianzarse en la cima de la tabla con 46 unidades, cuatro más que el segundo clasificado, Real Madrid (42).

"Eso es bueno y creo que la calidad, la mentalidad y la actitud (de los jugadores) han sido fantásticas", dijo Hansi Flick al respecto.

El entrenador alemán reconoció que su equipo "está un poco cansado" tras una intensa primera fase de la temporada.

"Lo más importante es cómo se entrena este equipo, con mucha intensidad y calidad. Cuando hemos tenido esas semanas que no jugábamos bien tampoco lo entendía porque entrenábamos bien. Tenemos que celebrar ahora la Navidad con la familia", concluyó el preparador del cuadro catalán.