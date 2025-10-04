Sudamericanos en Europa: Luis Díaz marca un ‘doblete’ y Lautaro Martínez extiende racha goleadora

El volante colombiano Luis Díaz fue la gran figura en el triunfo del Bayern Múnich ante el Eintracht Frankfurt (3-0) al convertir un doblete y dar una asistencia.

El guajiro llegó a cinco dianas y cuatro pases a gol en seis partidos de la Bundesliga.

En Italia, el delantero argentino Lautaro Martínez facturó por tercera ocasión consecutiva para encaminar el triunfo del Inter de Milán ante la Cremonese (4-1).

Luis Díaz lidera triunfo del Bayern Múnich

El volante colombiano Luis Díaz convirtió su primer doblete en la Bundesliga en el triunfo del Bayern Múnich ante el Eintracht Fráncfort (3-0).

Además, registró una asistencia y ya es líder en el rubro en el conjunto bávaro con cuatro pases a gol.

Lucho tardó apenas 14 segundos en abrir el marcador (1') después de deslizarse para enviar la pelota al fondo de la red después de que Serge Gnabry se hiciera con un desafortunado despeje de la zaga rival. Fue el gol más rápido de su carrera.

El Bayern duplicó su ventaja (27') gracias a un potente disparo del atacante inglés Harry Kane a un servicio del guajiro.

Ya en la recta final (84'), Luis Díaz puso el 3-0 definitivo con un disparo a precisión que se estrelló en un poste antes de colarse en la puerta custodiada por el brasileño Kaua Santos.

El colombiano, que llegó a cinco dianas y cuatro asistencias en seis partidos del campeonato alemán, disputó 88 minutos antes de salir de cambio.

"Hoy hay que elogiar a 'Lucho' Díaz. Estuvo activo desde el primer minuto; siempre involucrado, incluso cuando no marcaba. Esa energía, esa actividad, se transmite a todo el equipo. Se necesitan jugadores así, que puedan rendir semana tras semana", dijo el entrenador Vincent Kompany a los medios del club.

Bayern Múnich sumó su décima victoria consecutiva en lo que va de temporada, seis de ellas en la Bundesliga, y se mantiene a la cabeza de la clasificación con 18 puntos.

Lautaro Martínez marca en victoria del Inter de Milán

El delantero argentino Lautaro Martínez facturó para encaminar el triunfo del Inter de Milán ante la Cremonese (4-1) en la Serie A.

Con ello, el 'Toro' hiló su tercer partido en todas las competiciones viendo puerta.

El ex del Racing inauguró el electrónico (6’) con un disparo desde el corazón del área a un servicio del francés Ange-Yoan Bonny.

El capitán Neroazzurro llegó a cinco goles y una asistencia en siete partidos disputados en lo que va de la campaña, cuatro de ellos en la última semana.

Lautaro Martínez se mantiene fijo en el esquema de Cristian Chivu y disputó 75 minutos antes de salir de cambio.

También gozaron de minutos los brasileños Carlos Augusto y Luis Henrique, quienes ingresaron de cambio en la segunda parte.

Por el cuadro visitante vieron acción el paraguayo Antonio Sanabria y el argentino Franco Vázquez, ambos como titulares.

El Inter de Milán sumó su tercer triunfo al hilo en la Serie A colocándose momentáneamente en la cuarta posición de la tabla con 12 unidades.

"Me alegro mucho por el equipo que se está esforzando mucho para lograr sus objetivos", comentó Chivu tras el encuentro.

pnv/dam