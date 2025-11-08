Sudamericanos en Europa: Luis Díaz marca un golazo y Joao Pedro entra en racha en la Premier

El volante colombiano Luis Díaz fue la gran figura en la jornada sabatina de la Bundesliga al convertir un golazo en el empate entre el Bayern Múnich y el Unión Berlín (2-2).

El guajiro llegó a seis dianas en diez partidos de la Bundesliga, colocándose en la segunda posición de la tabla de goleo detrás de Harry Kane (13 dianas).

En Londres, el Chelsea se impuso al Wolverhampton (3-0) para meterse de lleno a la pelea por la cima de la tabla.

El delantero brasileño Joao Pedro y el volante argentino Alejandro Garnacho jugaron un papel clave en la victoria de los Blues.

Joao Pedro facturó por segunda semana consecutiva, mientras el Bichito firmó un doblete de asistencias.

Luis Díaz factura en empate del Bayern

El volante colombiano Luis Díaz fue el gran protagonista en el empate entre el Unión Berlín y el Bayern Múnich (2-2) al convertir un gran gol.

Después de que el vigente campeón de Alemania se viera sorprendido por el cuadro local, Lucho tomó las riendas del ataque de Vincent Kompany y puso las tablas 1-1 con un gol que dejó helado al rival: recuperó una pelota sobre la línea, recortó con un túnel a un rival y desde un ángulo imposible, la mandó justo a la escuadra.

El nacido en Barrancas, que venía de firmar un doblete frente al PSG (2-1) en la Champions League, llegó a once goles y cinco asistencias en once partidos disputados en todas las competiciones, seis de ellos en el campeonato germano.

El colombiano repitió como titular y disputó los 90 minutos del encuentro.

"Necesitábamos ese momento de genialidad de Lucho. Claro que pudo haber marcado otro gol, pero la calidad que tenemos en este equipo es la que necesitamos para lograr nuestros objetivos. Tres goles esta semana; eso está muy bien para él", dijo el entrenador Vicent Kompany tras el encuentro.

El Bayern Múnich logró mantener el invicto, afianzándose en la cima de la tabla con 28 unidades. Sin embargo, su racha perfecta de 16 triunfos desde el inicio de la temporada llegó a su fin.

Joao Pedro y Garnacho lideran triunfo del Chelsea

El Chelsea se metió de lleno en la pelea por la cima de la tabla en la Premier League tras imponerse al Wolverhampton(3-0).

El delantero brasileño Joao Pedro y el volante argentino Alejandro Garnacho fueron las grandes figuras del encuentro disputado en Londres.

Joao Pedro contribuyó con un tanto mientras el futbolista albicelete registró su primer doblete de asistencias con la camiseta del Chelsea.

Garnacho fue clave para que Malo Gusto abriera el marcador (51') al poner un centro medido al área para que el francés enviara la pelota al fondo de la red de un cabezazo.

Joao Pedro elevó la cuenta local a 2-0 de un potente remate al centro de la portería que dejó anulado a Sam Johnstone.

Pedro Neto selló el triunfo local (73') gracias a otra intervención de Garnacho, quien envió un pase al área para que el portugués se luciera con un disparo a quemarropa.

Joao Pedro hiló su segunda jornada de la Premier League viendo puerta y suma ya cuatro dianas y tres asistencias en lo que va de la temporada. El brasileño fue titular y completó 83 minutos en el terreno de juego antes de salir de cambio.

Garnacho, por su parte, suma tres asistencias en seis partidos disputados en el campeonato inglés.

El Bichito repitió en el cuadro inicial y disputó 66 minutos del encuentro.

También salieron de inicio el ecuatoriano Moisés Caicedo y el argentino Enzo Fernández, mientras los brasileños Andrey Santos y Estevao ingresaron de cambio en la segunda mitad.

Por el cuadro visitante vieron acción los brasileños Joao Gomes y André, y el uruguayo Santiago Bueno.

El Chelsea llegó a 20 unidades, colocándose provisionalmente en la segunda posición de la tabla, a seis puntos del líder, Arsenal (26).

