Sudamericanos en Europa: Luis Díaz marca un triplete y Lautaro Martínez llega a 171 goles con el Inter

El volante colombiano Luis Díaz fue el gran protagonista en el triunfo del Bayern Múnich ante el Hoffenheim (5-1) en la Bundesliga al marcar un triplete.

El guajiro suma trece tantos en 20 partidos disputados en el campeonato alemán.

En Italia, el Inter de Milán goleó al Sassuolo a domicilio (5-0) para ampliar su ventaja en la cima de la tabla a ocho puntos.

El delantero argentino Lautaro Martínez contribuyó con un tanto y llegó a 171 goles, igualando el récord de Roberto Boninsegna como tercer máximo goleador del conjunto neroazzurro.

- Luis Díaz lidera triunfo del Bayern Múnich -

El Bayern Múnich puso fin a una racha de dos partidos sin ganar en la Bundesliga con un triunfo ante el Hoffenheim (5-1) con el colombiano Luis Díaz como gran protagonista del encuentro.

El guajiro provocó dos penales para que el británico Harry Kane pusiera en ventaja al cuadro local en la primera mitad.

Ya con el 2-1 en el marcador, Luis Díaz aprovechó los últimos instantes de la primera parte (45') para poner el 3-1 en el marcador de un tiro colgado a una esquina de la portería.

Pasada la hora de juego (62'), Díaz aumentó la cuenta local a 4-1 de un remate raso a un balón filtrado de Michael Olise.

El colombiano puso el 5-1 definitivo con su tercer tanto de la tarde (89'); un potente disparo desde el borde del área tras quitarse a la marca para recibir un pase de Jamal Musiala.

Lucho llegó a 13 dianas en 20 partidos disputados en la Bundesliga y un total de 18 goles en los 30 partidos que ha disputado desde su llegada al club el verano pasado.

El colombiano, fijo en el esquema de Vincent Kompany, fue titular y disputó el partido completo.

Tras el encuentro, el preparador belga elogió la actuación del colombiano.

"Tiene una creatividad caótica. No piensa en la última fase, simplemente lo siente y trata de pasar sobre el jugador rival", dijo el entrenador en rueda de prensa.

"Luis es inteligente, por supuesto, pero él ama este caos y es lo que lo hace muy peligroso", destacó.

Con el triunfo, el Bayern Múnich llegó a 54 unidades y amplió su ventaja en la cima de la tabla a seis puntos con respecto al segundo clasificado, Borussia Dortmund (48).

- Lautaro Martínez marca en goleada del Inter -

El Inter de Milán goleó al Sassuolo (5-0) para afianzarse en la cima de la tabla en la Serie A con 58 puntos, ocho más que el segundo clasificado, AC Milan (50).

El delantero argentino Lautaro Martínez volvió a ser una de las grandes figuras del encuentro al facturar por cuarta jornada consecutiva.

El Toro puso el 3-0 parcial en el marcador (50') con una buena definición a la esquina de la portería, poniendo la pelota fuera del alcance del arquero local.

Ya en la recta final (89'), el volante brasileño Luis Henrique cerró la cuenta neroazzurra después de aprovechar un rebote en el área y disparar al centro de la portería.

Lautaro Martínez llegó a 14 tantos y cuatro asistencias en la presente temporada de la Serie A y se mantiene como líder de goleo con seis tantos de ventaja sobre su perseguidor más inmediato, el también argentino Nicolás Paz (8).

Además, llegó a 171 dianas en 368 partidos con la camiseta del Inter de Milán igualando el récord de Roberto Boninsegna como tercer máximo goleador histórico de la institución.

"Es un hito importante para mi carrera. Por lo que he hecho, por todo lo que sufrí de niño, por mi familia que siempre me ha apoyado, esto significa mucho para mí. Estoy muy contento", dijo el atacante a los medios del club.

Luis Henrique, por su parte, se estrenó como goleador en la presente campaña del torneo italiano después de 19 jornadas.

Ambos se mantienen fijos en el esquema de Cristian Chivu y fueron titulares.