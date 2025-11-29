Sudamericanos en Europa: Luis Díaz rescata al Bayern e Igor Thiago marca un doblete

El volante colombiano facturó en tiempo de compensación para darle la vuelta al marcador en el triunfo del Bayern Múnich ante el St Pauli (3-1) en la Bundesliga.

El guajiro llegó así a 12 goles en 19 partidos disputados con el cuadro bávaro.

En Inglaterra, el atacante brasileño Igor Thiago firmó un doblete en el triunfo del Brentford ante el Burnley (3-1). Con ello, el atacante llegó a 10 goles en la Premier League, convirtiéndose en el primer jugador de las Abejas en llegar a dicha cifra en las primeras 13 jornadas del torneo.

El Bayern Múnich se impuso al St Pauli (3-1) después de darle la vuelta al marcador en tiempo de descuento.

El volante colombiano Luis Díaz fue la figura más destacada del encuentro al convertir el tanto que impulsó la remontada.

El cuadro bávaro tuvo que remar contracorriente desde temprano (6'), después de que el cuadro visitante diera la sorpresa poniéndose por delante en el marcador.

El portugués Raphael Guerreiro niveló poco antes del descanso (44') con una buena definición a un pase al área de Luis Díaz. Ya en tiempo de compensación (90+3'), Lucho logró darle la vuelta al marcador de un potente remate a un balón suelto en el área.

Con ello, el colombiano llegó a 12 dianas y seis asistencias en 19 partidos disputados con el conjunto bávaro, siete de ellas en la Bundesliga.

Luis Díaz se mantiene fijo en el esquema de Vincent Kompany y disputó el partido completo.

"No fue un partido fácil", admitió Kompany tras el encuentro.

"Victorias como estas son parte de la temporada y dan confianza. Un gran elogio a los chicos por seguir adelante. Necesitaremos esta sensación el resto de la temporada", agregó el preparador belga.

Con el triunfo, el Bayern Múnich logró extender su racha invicta en la Bundesliga este curso a 12 partidos después de once victorias y un empate, afianzándose en la primera posición de la tabla con 34 unidades.

El delantero brasileño Igor Thiago marcó un doblete en la victoria del Brentford ante el Burnley (3-1) y estableció un nuevo récord en la Premier League al convertirse en el jugador de las Abejas más rápido en llegar a los 10 goles en el torneo, al conseguirlo en tan sólo 13 partidos.

El ariete de 24 años abrió el marcador (81') con el cobro de un tiro penal después de que el árbitro decretara el máximo castigo por una dura falta en el área.

Cinco minutos después (86'), Igor Thiago duplicó la ventaja del conjunto local después de aprovechar un rebote en el área para enviar la pelota al fondo de la red con una vistosa volea.

El delantero llegó a once goles en 13 partidos disputados en el campeonato inglés.

Tras el encuentro, el entrenador Keith Andrews calificó el trabajo del brasileño como "impresionante" y admitió que no anticipó el "impacto que ha tenido en la Premier League" tras su llegada al club a mediados de 2024 procedente del Brujas belga.

"Sabía que iba a tener un serio impacto en la Liga por sus atributos físicos y el tipo de jugador que es, pero su cuota goleadora y su desempeño en general ha sido realmente impresionante", afirmó el preparador irlandés.

Igor Thiago se mantiene fijo en el esquema de Andrews y disputó 91 minutos antes de salir de cambio.

Con la victoria, las Abejas llegaron a 19 unidades, colocándose en la octava posición de la tabla.

pnv/dr