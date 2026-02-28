Sudamericanos en Europa: Luis Suárez guía al Sporting y Panichelli sigue inspirado

Luis Suárez (Colombia): Con dos tantos en diez minutos, el atacante colombiano Luis Suárez condujo a su equipo a la victoria 3-0 ante el Estoril en la liga portuguesa

Con ello, el ariete samario se colocó como líder en solitario en la tabla de goleadores con 22 dianas en 23 partidos, dos más que el atacante del Benfica Vangelis Pavlidis (20)

Suárez abrió el marcador (6') de un potente disparo desde el corazón del área a un centro de Trincao

Diez minutos después (16'), el colombiano duplicó la ventaja local con un remate a un balón aéreo de Morten Hjulmand que se coló por una esquina de la portería defendida por Joel Robles

Luis Suárez llegó a 35 dianas en 37 partidos disputados con la camiseta del Sporting desde su llegada al club en el mercado de inicio de temporada

Además, extendió su racha goleadora a cinco partidos consecutivos en el campeonato luso viendo puerta

El atacante fue titular y disputó el partido completo

También salieron de inicio el brasileño Luis Ghilherme y el uruguayo Maximiliano Araújo

Por el cuadro visitante vio acción el atacante venezolano Alejandro Marqués

El Sporting conquistó su tercer triunfo consecutivo, manteniéndose en el segundo lugar de la tabla con 61 unidades, cuatro menos que el líder, Oporto (65)

Joaquín Panichelli (Argentina): El atacante argentino convirtió un golazo para que el Racing de Estrasburgo rescatara un punto del empate ante el Lens (1-1) en la Ligue 1 de Francia

El ariete cordobés abrió el marcador (18') con una vaselina desde el borde del área, dejando sembrado a Robin Risser

El futbolista de 23 años hiló su tercer partido en la Ligue 1 viendo puerta para llegar a 14 dianas en 24 encuentros disputados hasta el momento

El atacante fue titular y disputó el partido completo. También salieron de inicio el argentino Valentín Barco y el paraguayo Julio Enciso

El Racing de Estrasburgo hiló tres partidos en el campeonato galo sin conocer la derrota, situándose en el octavo puesto de la tabla con 35 unidades

Evanilson (Brasil): El Bournemouth logró asegurar un punto del empate ante el Sunderland (1-1) en la Premier League gracias a un tanto del atacante brasileño

Tras irse al descanso en desventaja, el entrenador Andoni Iraola envió al brasileño a la cancha (46') en un intento por revertir la situación

El cambio surtió efecto pasada la hora de juego (63'), cuando Evanilson puso el 1-1 definitivo de un cabezazo a un centro de Marcus Tavernier que se estrelló en el travesaño antes de colarse en la portería rival

Evanilson llegó así a seis dianas en lo que va de la temporada

El brasileño tuvo una noche agridulce, pues se vio obligado a pedir su cambio (85') por un golpe, de acuerdo con Iraola

"Evanilson tiene un golpe y espero que se recupere y esté disponible para el Brentford (del próximo martes)", dijo el preparador español a los medios del club

También vieron acción el argentino Marcos Senesi y el brasileño Rayan. Por el cuadro visitante gozaron de minutos el ecuatoriano Nilson Angulo y el paraguayo Omar Alderete

El Bournemouth sumó ocho partidos sin conocer la derrota en la Premier League, ubicándose transitoriamente en el noveno puesto de la clasificación con 39 unidades

"Queríamos los tres puntos, (el empate) es consecuencia de que no comenzamos bien y debemos mejorar", reconoció Iraola