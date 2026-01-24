Sudamericanos en Europa: Luis Suárez marca un doblete y Lautaro Martínez participa en goleada del Inter

Luis Javier Suárez (Colombia): El atacante colombiano fue la gran figura en la victoria del Sporting de Lisboa ante el Arouca (2-1) al sentenciar sobre la hora y firmar su segundo doblete en menos de una semana.

El goleador caribeño abrió el marcador (35') de un potente disparo a un servicio del uruguayo Maximiliano Araújo.

Ya en los últimos segundos (90+5'), cuando el cuadro local daba por bueno el empate, Suárez sorprendió con un potente cabezazo a un centro de Geny Catamo.

El ariete cafetero llegó a 17 goles y cinco asistencias en 19 partidos disputados en la Liga de Portugal, igualando al delantero del Benfica Vangelis Pavladis en la cima de la tabla de goleo.

"Fue un partido muy duro y complicado ante un rival muy difícil, pero creo que el héroe fue realmente todo el equipo, porque luchamos hasta el último minuto y conseguimos el gol. Al final, pero lo conseguimos", dijo a la televisión portuguesa tras el encuentro.

Suárez repitió como titular y disputó el partido completo. También vieron acción el uruguayo Maximiliano Araújo y los brasileños Alisson Santos, Luis Guilherme y Matheus Reis, quien disputó 80 minutos y acabó viendo la tarjeta roja por discutir con el cuerpo arbitral.

Por el cuadro local gozaron de minutos los uruguayos Ignacio de Arruabarrena, Alfonso Trezza y Matías Rocha.

El Sporting de Lisboa llegó a 15 partidos en el campeonato luso sin conocer la derrota, manteniéndose en la segunda posición de la tabla con 48 unidades.

Lautaro Martínez (Argentina): El Inter de Milán remontó para imponerse al Pisa por goleada (6-2) en el partido inaugural de la jornada en la Serie A.

El delantero argentino Lautaro Martínez facturó por segunda ocasión consecutiva en el campeonato italiano y se mantiene a la cabeza del campeonato de goleo.

El Toro puso el 2-2 en el marcador (41') de un cabezazo a un centro bombeado de Federico Dimarco que se coló por una esquina.

El ex de Racing fue titular y disputó 80 minutos antes de salir de cambio con un saldo de 12 dianas y cuatro asistencias en 22 partidos de la Serie A. Los brasileños Luis Henrique y Carlos Augusto también salieron de inicio y fueron reemplazados en la segunda mitad.

El Inter de Milán llegó a 52 unidades luego de 17 victorias, un empate y cuatro derrotas, y se mantiene en la cima de la tabla, por ahora con seis puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, AC Milan (46).

Cristian Romero (Argentina): El zaguero albiceleste facturó por tercera ocasión consecutiva para sellar el empate entre el Tottenham y el Burnley (2-2) en la Premier League.

"Cuti" puso el 2-2 definitivo en el marcador (90') de un cabezazo a un centro al área del francés Wilson Odobert. Con ello, el central sumó su cuarto gol en lo que va de la campaña.

El ex de Belgrano fue titular y disputó 95 minutos antes de ser sustituido por calambres.

Por el cuadro local vio acción el brasileño Lucas Pires, quien disputó el partido completo.

Aunque suma cinco partidos sin ganar en el campeonato británico, el Tottenham consiguió poner fin a la racha de dos derrotas consecutivas, alejándose a ocho puntos del descenso.

Alan Matturro (Uruguay): El central de 21 años se estrenó como goleador en la Liga con el tanto que selló el triunfo del Levante ante el Elche (3-2).

Matturro sentenció en el último suspiro (90+6') con un remate de cabeza en el cobro de un tiro de esquina.

"Matturro se ha liberado con el gol", dijo el entrenador Luis Castro. Según explicó, "no ha sido una semana fácil para él", después de que fuera criticado por un intercambio con el delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé.

"Yo siempre dije que Matturro es uno de los nuestros; que va a luchar por el club hasta el final", agregó el preparador portugués.

El Levante consiguió su primera victoria como local en la campaña para llegar a 17 puntos y recortar la distancia a la permanencia a cuatro unidades.