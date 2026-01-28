Sudamericanos en Europa: Mac Allister marca un doblete y João Pedro da triunfo al Chelsea

El volante argentino Alexis Mac Allister firmó un doblete en la goleada ante el Qarabag (6-0) con la que el Liverpool aseguró su avance a la ronda de octavos de final como tercer clasificado

También brilló el arquero brasileño Alisson Becker, que encadenó su tercer partido imbatido en el torneo

En Italia, el delantero brasileño João Pedro facturó por partida doble para sellar el triunfo del Chelsea ante el Nápoles (3-2)

Por su parte, el centrocampista argentino Enzo Fernández vio puerta por segunda ocasión consecutiva y suma ya diez tantos en la presente temporada

- Alexis Mac Allister lidera victoria del Liverpool -

El Liverpool avanzó a los octavos de final de la Champions League tras imponerse por goleada al Qarabag (6-0) en Anfield Road

El volante argentino Alexis Mac Allister fue la gran figura del encuentro al contribuir con un doblete

Mac Allister abrió el marcador (15') de un cabezazo a un centro de Virgil van Dijk que dejó sembrado al arquero rival

Pasada la hora de juego (61'), el argentino puso el 5-0 parcial después de aprovechar un rebote para enviar el balón al fondo de la red de un disparo por lo bajo

Mac Allister llegó así a tres dianas en ocho partidos disputados en la presente temporada de la Champions League

En total, ha marcado cinco dianas en 16 partidos disputados en la máxima competición europea

El centrocampista repitió como titular y disputó los 90 minutos del encuentro

También salió de inicio el arquero brasileño Alisson Becker, quien hiló su tercer partido sin recibir goles en la presente edición de la Champions League

El cancerbero llegó a 30 vallas invictas en 69 partidos disputados en el torneo

Por el cuadro visitante vieron acción los brasileños Matheus Silva, Pedro Bicalho y Dani Bolt

El Liverpool conquistó su tercer triunfo consecutivo en Champions para cerrar la fase de liguilla en el tercer puesto de la clasificación

"Es muy bueno estar entre los primeros ocho, pero pienso en la temporada pasada, que acabamos (la liguilla) como líderes, pero luego nos tocó el PSG (eventual campeón). Va a ser muy difícil", advirtió Mac Allister

- Joao Pedro asegura el boleto a octavos -

El Chelsea consiguió meterse a los octavos de final de la Champions League en el último momento tras vencer al Nápoles (3-2) fuera de casa

El delantero brasileño João Pedro fue el héroe del cuadro londinense al convertir dos tantos, asegurando el triunfo visitante

El centrocampista argentino Enzo Fernández inauguró el marcador (19') con el cobro de un tiro penal luego de que el árbitro decretara el máximo castigo por una mano del brasileño Juan Jesus en el área

Pero el Nápoles no se dio por vencido y le dio la vuelta al marcador para irse al descanso con la ventaja por 2-1

El atacante João Pedro devolvió a los ingleses a la pelea al poner el 2-2 parcial de un disparo a la escuadra desde el borde del área (61')

Ya en la recta final (82') João Pedro se combinó con el británico Cole Palmer para poner el 3-2 definitivo de un disparo por lo bajo que se metió por una esquina

El atacante llegó así a tres dianas en seis partidos disputados en la presente edición de la Champions League

"Trabajo duro e intento estar siempre listo, hoy pude anotar dos goles", dijo tras el encuentro

Por su parte, Enzo Fernández sumó su segundo tanto en el torneo y llegó a diez goles en lo que va de la temporada

Ambos fueron titulares y disputaron el partido completo. También salieron de inicio los brasileños Estevao y Andrey Santos, y el ecuatoriano Moisés Caicedo. Por su parte, el volante argentino Alejandro Garnacho ingresó de cambio en la segunda mitad (71’)

Con el triunfo, el Chelsea puso el cerrojo a la fase de liguilla en la sexta posición de la tabla, con 16 unidades