Sudamericanos en Europa: Mac Allister sella triunfo del Liverpool y Troilo se estrena en San Siro

El centrocampista argentino Alexis Mac Allister fue la gran figura en el triunfo del Liverpool ante el Nottingham Forest este domingo al convertir el único tanto del encuentro (1-0) en el último segundo

En Italia, el defensor central argentino Mariano Troilo se estrenó como goleador en la Serie A con el tanto que selló el triunfo del Parma ante el AC Milan (1-0) en San Siro

- Mac Allister en el último suspiro -

El Liverpool consiguió un triunfo agónico gracias a un tanto del argentino Alexis Mac Allister (1-0). Con ello, el equipo dirigido por Arne Slot logró mantenerse en la pelea por un puesto europeo

Mac Allister sentenció en el último suspiro (97') tras aprovechar un rebote en el área y rematar por encima de Stefan Ortega

El centrocampista albiceleste se estrenó como goleador en la presente temporada de la Premier League después de 26 partidos disputados

En total, suma cuatro dianas y cuatro asistencias en 38 partidos disputados entre todas las competiciones

Alexis Mac Allister fue titular y disputó los 90 minutos del encuentro

Tras el encuentro, el ex de Argentinos Jrs. dijo tener "sentimientos encontrados" con respecto al triunfo, pues considera que el Liverpool no tuvo una buena actuación

"Me encanta marcar, me encanta ganar, y en ese sentido creo que ha sido un buen día, pero por otro lado no creo que no jugamos bien", comentó a los medios del club

Por su parte, el entrenador Arne Slot afirmó sentirse "aliviado" con el triunfo y reconoció que su equipo se llevó "más de lo que merecía"

También vio acción el arquero brasileño Alisson Becker, quien hiló su segunda valla invicta en el campeonato británico

Por el cuadro local gozaron de minutos el argentino Nicolás Domínguez y los brasileños Murillo e Igor Jesus

Con la victoria, el Liverpool llegó a 45 unidades, colocándose en el sexto puesto de la tabla

- Troilo conquista San Siro -

El Parma se impuso por la mínima al AC Milan (1-0) en San Siro gracias a un tanto del defensor argentino Mariano Troilo

El futbolista de 22 años se estrenó como goleador en la Serie A luego de 12 partidos disputados desde su llegada al club procedente del Belgrano

Troilo sentenció (90') de un cabezazo a un centro de Emanuele Valeri en el cobro de un tiro de esquina

El central fue titular y disputó los 90 minutos del encuentro

También salieron de inicio los argentinos Lautaro Valenti, Christian Ordóñez y Mateo Pellegrino, y el brasileño Gabriel Strefezza, mientras el albiceleste Nahuel Estévez ingresó de cambio en la segunda mitad

Por el cuadro local vio acción el defensor ecuatoriano Pervis Estupiñán

"Tuvimos una celebración maravillosa en el vestuario, porque venir aquí a San Siro, a jugar con el Milan, y ganar por 1-0 no es fácil", dijo Strefezza tras el encuentro

El brasileño, quien disputó su tercer partido con la camiseta del Parma tras su llegada procedente del Olympiacos, reconoció que "no esperaba un comienzo así, pero es maravilloso"

"Las cosas estaban bien en Grecia, pero quería jugar más. Cuando el Parma me llamó y me dijeron que querían que viniera, acepté de inmediato porque quería demostrar mi valía de nuevo", reconoció

El Parma conquistó su tercera victoria consecutiva en el campeonato italiano para ubicarse en el puesto 12 de la tabla con 32 puntos