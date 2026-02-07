Sudamericanos en Europa: Maripán rescata al Torino y Murilo de Souza entra en racha

Guillermo Maripán (Chile): El central chileno facturó sobre la hora para que el Torino rescatara un punto del empate ante la Fiorentina (2-2) en la Serie A

El zaguero puso el 2-2 definitivo en el marcador (94') de un cabezazo a un centro de Gvidas Gineitis. Así, el futbolista de 31 años se estrenó como goleador en la presente temporada del campeonato italiano

Maripán, que llegó a 50 partidos disputados en la Serie A, fue titular y disputó el partido completo

También gozaron de minutos el argentino Giovanni Simeone y el colombiano Duván Zapata. Ambos ingresaron de cambio en la segunda mitad

Por parte de la Fiorentina vio acción el defensor brasileño Dodo, quien disputó el partido completo

El Torino sumó su segundo partido consecutivo sin conocer la derrota y llegó a 27 puntos, colocándose en el puesto 13 de la tabla

Murilo de Souza (Brasil): El Gil Vicente se afianzó en la zona europea de la tabla al imponerse al Moreirense (2-1) a domicilio

El volante brasileño Murilo de Souza abrió el marcador (43') con el cobro de un tiro penal

Con ello, Murilo sumó su tercera diana en los últimos cuatro partidos y llegó a cinco goles y tres asistencias en 19 partidos del campeonato portugués

El brasileño fue titular y disputó 75 minutos antes de ser reemplazado

También salieron de inicio los brasileños Lucao y Carlos Eduardo y el argentino Facundo Cáseres, mientras el uruguayo Agustín Moreira ingresó de cambio en el segundo tiempo

Con el triunfo, el Gil Vicente llegó a 37 unidades, manteniéndose en la cuarta posición de la tabla

Alfonso Trezza (Uruguay): El volante uruguayo Alfonso Trezza vio puerta después de tres partidos de la Liga de Portugal para liderar la remontada del Arouca en la victoria ante el Vitoria de Guimaraes (3-2)

Trezza puso el 2-1 parcial en los últimos segundos de la primera mitad (45’) después de combinarse con el español José Fontán

El volante charrúa llegó a siete dianas y tres asistencias en 21 partidos de la Liga de Portugal

Con ello, Alfonso Trezza se colocó como el máximo goleador del Arouuca en la presente temporada

El uruguayo fue titular y disputó 84 minutos antes de salir de cambió. También salió de inicio el arquero uruguayo Ignacio de Arruabarrena, mientras sus compatriotas Brian Mansilla y Dylan Nandín ingresaron de cambio en la segunda mitad

Por el cuadro visitante vieron acción los brasileños Charles Silva y Gustavo, y el uruguayo Rodrigo Abascal

Julián Bartolo (Argentina): El Asteras Tripolis puso fin a una racha de siete partidos sin conocer la victoria en la Súper Liga griega al imponerse al Volos (2-0)

El delantero argentino Julián Bartolo fue la gran figura del encuentro al convertir un doblete

El delantero, que fue titular y disputó 90 minutos antes de salir de cambio, suma cinco goles en 19 partidos disputados en lo que va de la temporada del campeonato griego

También vieron acción los argentinos Julián Chico y Junior Mendieta, ambos como suplentes

Por el cuadro visitante gozaron de minutos los argentinos Matías González y Maximiliano Comba, y el venezolano Jan Hurtado

Con el triunfo, el Asteras Tripolis llegó a 16 puntos, recortando la distancia a la zona de salvación a cinco puntos