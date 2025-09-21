Sudamericanos en Europa: Martinelli, revulsivo; Nico Paz lidera la remontada del Como

El volante brasileño Gabriel Martinelli fue el gran héroe del Arsenal al marcar un golazo en el último suspiro para rescatar un punto del empate ante el Manchester City (1-1).

Martinelli, que venía de liderar el triunfo ante el Athletic de Bilbao (0-2) con un tanto y una asistencia en Champions, había ingresado al terreno de juego con sólo diez minutos por disputarse (80).

En Italia, el volante argentino Nico Paz firmó un doblete de asistencias para que el Como se llevara un triunfo de su visita a la Fiorentina (1-2) tras darle la vuelta al marcador.

Martinelli rescata el empate sobre la hora

El Arsenal logró mantenerse en la lucha por el liderato en la Premier League tras cosechar un punto del empate ante Manchester City (1-1) gracias a un golazo de Gabriel Martinelli.

El brasileño, que venía de lucir en la victoria ante el Athletic de Bilbao (0-2) con un tanto y una asistencia, ingresó de cambio en la recta final, con la intención de revertir la desventaja por 1-0 luego de que el City se pusiera por delante en la primera parte.

Martnielli cumplió con su cometido en los últimos instantes del encuentro (93) ante la salida a destiempo de Gianluigi Donnarumma.

El brasileño recibió un balón filtrado del también suplente Eberechi Eze en el corazón del área y tras acomodarse, picó la pelota por encima del italiano.

"(Martinelli) en un gran momento después del partido que dio en Bilbao y probablemente merecía (jugar) más, pero su actitud fue realmente buena y por eso tuvo el impacto que tuvo en el partido", dijo el entrenador Mikel Arteta tras el encuentro.

"Buscamos esa consistencia, que cada jugador que no sale de inicio sea capaz de hacer eso", enfatizó el preparador español.

Por su parte, el centrocampista británico Declan Rice afirmó que Martinelli "ha dado grandes momentos con la cantidad de veces que ha marcado en partidos grandes. Muchos jugadores se pueden amargar en la banca, pero (él) cada vez que sale, muestra un gran corazón".

Martinelli suma dos goles y una asistencia en lo que va de la temporada, todos como suplente.

Por su parte, el defensor brasileño Gabriel Magalhaes fue titular y disputó los 90 minutos del encuentro.

Por el Manchester City vio acción el brasileño Savinho, quien ingresó de cambio en la segunda mitad (87).

El Arsenal llegó a diez unidades, ubicándose en la segunda posición de la tabla, a cinco puntos del líder, Liverpool (15).

Nico Paz, dos pases de gol

El Como remontó para llevarse una valiosa victoria de su visita a la Fiorentina (1-2) en la cuarta fecha del campeonato italiano.

El volante argentino Nicolás Paz jugó un papel clave para que el equipo dirigido por Cesc Fábregas se llevara los tres puntos al registrar un doblete de asistencias.

Después de irse al descanso en desventaja por 1-0, el Como emprendió la remontada pasada la hora de juego (65) cuando Marc Oliver Kempf puso las tablas de un potente cabezazo a un centro al área del futbolista argentino.

Ya en tiempo de compensación (93), el cuadro visitante aseguró los tres puntos gracias a un tanto de Jayden Addai, que tras recibir un pase medido del futbolista surgido en las filas del Real Madrid fusiló a David de Gea con un potente disparo a una esquina de la portería.

Paz, que venía de facturar ante el Génova (1-1), suma dos goles y tres asistencias en los cinco partidos que ha disputado hasta el momento.

El argentino repitió como titular y se mantuvo los 90 minutos en la cancha.

También el brasileño Diego Carlos y el argentino Máximo Perrone jugaron el partido completo.

Por la Fiorentina vio acción el brasileño Dodo.

El Como hiló su segundo partido sin perder y llegó a siete unidades, colocándose en la octava posición de la tabla.

pnv/iga