Sudamericanos en Europa: Matías Soulé lidera triunfo de la Roma y Lo Celso salva al Betis

El delantero argentino Matías Soulé fue la gran figura en el triunfo de la Roma ante Sassuolo (2-0) de este sábado al contribuir con un gol y una asistencia.

Con la victoria, el equipo comandado por Gian Piero Gasperini logró asaltar zona europea de la tabla.

En España, el Real Betis rescató un punto del empate ante el Real Oviedo (1-1) gracias a un tanto del volante argentino Giovani Lo Celso.

- Soulé lleva a la Loba a puestos de Champions -

La Roma conquistó su segundo triunfo consecutivo tras imponerse al Sassuolo (2-0) en casa y logró colocarse en la tercera posición de la tabla con 39 unidades, recortando la distancia a la cima a tan sólo tres puntos.

El delantero argentino Matías Soulé jugó un papel clave en el triunfo local al marcar un tanto y dar una asistencia.

El francés Manu Koné se encargó de abrir el marcador (76') de un cabezazo a un centro medido de Soulé.

Tres minutos después (79'), el argentino sentenció con un remate por lo bajo que se coló por una esquina de la portería rival.

Soulé volvió a la titularidad y disputó 88 minutos antes de salir de cambio.

El entrenador Gian Piero Gasperini destacó la actuación del atacante tras el encuentro y destacó que puede jugar en cualquier posición de ataque ya que "es un jugador resiliente y puede aportar creatividad e imaginación en esa zona del campo".

"Esta noche (Soulé) estuvo muy bien", dijo el entrenador italiano. No obstante, reconoció que le pide que esté "un poco más concentrado, porque en los entrenamientos lo veo haciendo cosas extraordinarias cerca de la portería. En el partido todavía necesita ganar esos diez metros, pero es realmente bueno".

El argentino llegó a siete goles y seis asistencias en 26 partidos disputados hasta el momento entre todas las competiciones.

También salió de inicio el ariete albiceleste Paulo Dybala, quien disputó el partido completo. En tanto, el defensor brasileño Wesley França ingresó de cambio en la segunda parte (62').

- Lo Celso rescata un punto -

El Real Betis logró rescatar un punto del empate en su visita al Oviedo (1-1) gracias a un tanto del volante argentino Giovani Lo Celso en la recta final del encuentro.

El futbolista albiceleste firmó la igualada (83') de un potente remate que se coló por un poste a un centro del brasileño Antony.

"Siempre trabajo para esto, para ayudar al equipo. A veces sale de mejor manera y otras, no tanto. Hoy volví a marcar, pero me voy con un sabor amargo porque creo que pudimos haber ganado y no se dio", dijo el argentino tras el encuentro.

Lo Celso, que no marcaba desde el triunfo ante Alavés (1-0) en la segunda jornada, suma dos tantos y dos asistencias en 16 partidos del campeonato español.

Antony, por su parte, sumó su tercer servicio en la temporada de Liga.

Ambos fueron titulares y disputaron los 90 minutos del encuentro. También salieron de inicio el argentino Valentín Gómez y el colombiano Juan Camilo "Cucho" Hernández, mientras el atacante argentino Ezequiel "Chimy" Ávila ingresó de cambio en la recta final del encuentro (80').

Por el cuadro local vieron acción el argentino Santiago Colombatto y los uruguayos Thiago Borbas y Nicolás Fonseca.

El punto del empate permitió al cuadro blanquiverde mantenerse en la sexta posición de la tabla con 29 unidades.