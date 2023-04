Sudamericanos en Europa: Matías Viña se estrena en Europa y Mauro Icardi marca un 'hat-trick'

Matías Viña (Uruguay): El defensor 'charrúa' se estrenó como goleador en Europa en el triunfo del Bournemouth ante el Tottenham (3-2) en la Premier League.

El ex de Nacional lideró la remontada visitante al poner el empate parcial 1-1 cerca del final de la primera parte (38’) con un gol de vaselina a un servicio de Dominic Solanke.

Viña, que suma cinco partidos disputados con el Bournemouth desde su llegada procedente de la Roma en el mercado de enero, fue titular por primera ocasión y disputó 49 minutos antes de salir de cambio.

"Fue un gol fantástico. Excelente. (A Viña) le tomó un tiempo aclimatarse, no estaba jugando mucho en Roma y no había entrenado mucho. Estuvimos trabajando duro para ponerlo en forma, pero sufrió un retroceso por una lesión en la rodilla justo cuando estaba cerca de un estado óptimo... Tuvimos que volver a empezar. Por eso no era posible que durara los 90 minutos en el campo", explicó el entrenador del Bournemouth Gary O’Neil a los medios del club.

Por su parte, el arquero brasileño Neto jugó de inicio y portó el gafete de capitán mientras el defensor argentino Marcos Senesi ingresó de cambio en la segunda mitad (79).

Con el triunfo, Bournemouth logró ampliar su ventaja con respecto a la zona de descenso a seis unidades.

Mauro Icardi (Argentina): El delantero argentino fue la gran figura en la goleada del Galatasaray ante Kayserispor (6-0) en la Superliga turca.

Icardi firmó un 'triplete' y dio una asistencia para dejar prácticamente sentenciado el encuentro antes del descanso.

El atacante abrió la cuenta local (18) con un disparo raso desde dentro del área. Poco después (24) contribuyó con una asistencia para que Milot Rashica pusiera el 2-0 en el tanteador.

El ex del PSG y el Inter de Milán firmó su segundo tanto de la tarde (42) desde el punto de penal luego de que el VAR decretara el máximo castigo por una dura entrada en el área.

Ya en tiempo de compensación el argentino tuvo una segunda oportunidad para marcar de penalti luego de que el uruguayo Lucas Torreira saliera lesionado por una dura entrada. Icardi, sin embargo, falló el lanzamiento.

Instantes después, el ariete 'albiceleste' reivindicó su fallo al llegar a un rebote dentro del área para mandarlo al fondo de la red con un disparo por lo bajo y aumentar la ventaja de su equipo a 4-0.

Icardi, que disputó los 90 minutos del encuentro, llegó a 13 goles y ocho asistencias con la camiseta del Galatasaray.

También vio acción el arquero uruguayo Fernando Muslera, quien llegó a 12 vallas invictas en la presente edición del torneo otomano.

Con el triunfo, Galtasaray logró ampliar su ventaja en la cima de la tabla a seis unidades.

Marcos Antonio y Felipe Anderson (Brasil): La Lazio conquistó su cuarto triunfo al hilo luego de imponerse fuera de casa a la Spezia (3-0) en el partido inaugural de la jornada en la Serie A.

El volante brasileño Felipe Anderson y el centrocampista Marcos Antonio contribuyeron a la goleada con un tanto cada uno.

Anderson puso el 2-0 en el tanteador al inicio de la segunda parte (52) luego de pescar un rechace y mandar el balón al fondo de la red con un disparo a quemarropa.

Marcos Antonio, que ingresó de cambio en la recta final (79), puso el broche de oro en los últimos instantes (89) tras una jugada individual al contragolpe.

El ex del Shakhtar se estrenó así como goleador en la Serie A.

La Lazio logró afianzarse en la segunda posición de la tabla con 61 unidades, 14 menos que el líder, Nápoles (75) y ocho partidos por disputarse en el torneo italiano.

