Sudamericanos en Europa: nico González marca un doblete y Garnacho revive al Chelsea

El volante argentino Nicolás González fue el gran protagonista en el triunfo del Atlético de Madrid ante la Real Sociedad (3-2) en la Liga española al marcar un doblete.

El ex de Argentinos Juniors, que volvió a las canchas tras superar una lesión, no marcaba desde septiembre.

En Inglaterra, el Chelsea avanzó a los cuartos de final de la FA Cup al imponerse al Wrexham (4-2) en la prórroga.

El volante argentino Alejandro Garnacho fue clave para el triunfo londinense, al anotar el tanto que rompió el empate.

También brilló el atacante brasileño Joao Pedro, quien puso el 4-2 definitivo en el marcador.

- Nico González lidera triunfo ante la Real Sociedad -

El Atlético de Madrid conquistó su tercer triunfo consecutivo en la Liga al imponerse a la Real Sociedad (3-2) en el Metropolitano.

El volante argentino Nicolás González acaparó los reflectores al convertir su primer doblete en el campeonato español después de ingresar de cambio.

El ex de la Fiorentina saltó a la cancha (54') con el empate 1-1 en el marcador, con la misión de abrir paso al ataque rojiblanco para recuperar la ventaja.

El cambio surtió efecto pasada la hora de juego (67’) cuando Nico puso el 2-1 con un remate desde el corazón del área a un pase de tacón del francés Antoine Griezmann.

Ya en la recta final (81'), después de que la Real Sociedad volviera a nivelar, el volante albiceleste puso el 3-2 definitivo de un potente cabezazo a un servicio bombeado de Matteo Ruggeri.

Nico González, que volvió después de tres semanas fuera por lesión, suma tres dianas en 27 partidos con la camiseta del Atlético de Madrid.

"Hace tiempo que no me tocaba marcar, hoy hacerlo en el estadio (Metropolitano), con este público, me pone muy feliz.

Me tocó marcar en el debut (en septiembre), pasó mucho tiempo, pasó lo de la lesión... Me voy a casa contento", dijo González tras el encuentro.

Asimismo, Nico González elogió el servicio de Antoine Griezmann para su primer tanto de la tarde, pues según explicó: "La jugada es más de él que mía".

"Es muy difícil hacer un taco con la derecha cuando él es zurdo, quedé sorprendido, pero así es él", afirmó.

También vieron acción los argentinos Nahuel Molina, Giuliano Simeone, Thiago Almada y Julián Álvarez, y el uruguayo José María Giménez, quien sirvió el pase para el 1-0.

Por el cuadro visitante gozó de minutos el venezolano Jon Aramburu.

El Atlético de Madrid llegó a 54 unidades, afianzándose en la tercera posición de la tabla.

- Garnacho y Joao Pedro eliminan al Wrexham -

El Chelsea consiguió su pase a los cuartos de final de la Copa de Inglaterra tras imponerse al Wrexham (4-2) en la prórroga.

El volante argentino Alejandro Garnacho y el delantero brasileño Joao Pedro fueron las grandes figuras del cuadro londinense al convertir un tanto cada uno.

El Chelsea tuvo que remontar en dos ocasiones antes de que el tiempo regular concluyera con el empate 2-2 en el marcador.

Al poco de iniciado el primer tiempo extra (96'), con el cuadro de la Championship en inferioridad numérica, Alejandro Garnacho apareció para darle tranquilidad al cuadro londinense al poner el 3-2 en el marcador con un soberbio disparo de primera que dejó sin opciones al arquero local.

Ya en el último suspiro (120'), el delantero brasileño Joao Pedro redondeó para el 4-2 con un disparo raso que pegó en un poste antes de colarse en la puerta rival.

El brasileño, que había ingresado de cambio (85'), llegó a 18 tantos en lo que va de la campaña.

Garnacho, por su parte, convirtió su primera diana en el torneo de Copa para llegar a siete tantos en 32 partidos disputados.

"Ale está en un gran momento. Su gol, la energía que tuvo durante 120 minutos, fueron magníficos", dijo el entrenador Liam Rosenior tras el encuentro.

"Es realmente bueno verlo mostrar una gran forma en un momento importante de la temporada", enfatizó el entrenador británico.