Sudamericanos en Europa: Nico Paz brilla en Italia y Emiliano Buendía sella el triunfo del Aston Villa

El volante argentino Nico Paz fue la gran figura en el triunfo del Como ante la Juventus de Turín (2-0) al convertir un tanto y dar una asistencia.

El futbolista de 21 años suma ya cuatro goles y cuatro asistencias en lo que va de la campaña en el campeonato italiano y se mantiene en la pelea por el campeonato de goleo.

En Inglaterra, el centrocampista argentino Emiliano Buendía facturó después de ingresar de cambio para sellar el triunfo del Aston Villa ante el Tottenham (2-1).

Emi sumó su segundo tanto en los últimos tres partidos de la Premier League.

Nico Paz marca y asiste en victoria del Como

El volante argentino Nico Paz fue la gran figura en el triunfo del Como ante la Juventus de Turín (2-0) al firmar un tanto y una asistencia.

Con ello, el futbolista de 21 años llegó a cuatro dianas y cuatro asistencias en siete jornadas de la Serie A, colocándose en la segunda posición de la tabla de goleo, a un tanto del líder, Riccardo Orsolini (5).

El Como madrugó al cuadro bianconero para tomar la ventaja con un tanto del defensor alemán Marc Oliver Kempf (4’), que envió la pelota al fondo de la red con un potente remate a un centro de Nicolás Paz.

Ya en la recta final (70’), Nico sentenció con un disparo desde el borde del área tras combinarse con el también argentino Máximo Perrone.

Ambos fueron titulares y disputaron los 90 minutos del encuentro.

También jugó de inicio el brasileño Diego Carlos, quien fue reemplazado tras el descanso (46’).

El entrenador Cesc Fábregas destacó el trabajo de Nico Paz en la presente temporada.

"Llegó esta semana de Argentina y se puso a trabajar. Es un campeón. Lo estamos llevando a otro nivel, pero esto es todo gracias a él, a cómo trabaja, a su humildad… Estoy tranquilo con su futuro”, dijo el preparador del Como.

Con el triunfo, el equipo comandado por el español hiló cinco partidos en la Serie A sin conocer la derrota, ubicándose en la sexta posición de la tabla con 12 unidades.

Emiliano Buendía marca en la Premier League

El volante argentino Emiliano Buendía fue el factor decisivo en la victoria del Aston Villa ante el Tottenham (2-1) en la Premier League.

Emi ingresó de cambio en la segunda parte (61’) para revolucionar el ataque de Unai Emery y acabó inclinando la balanza a favor del cuadro visitante.

El argentino puso el 2-1 definitivo en el tanteador (77’) de un potente disparo a un servicio al área de Lucas Digne.

Con ello, sumó su segunda diana en los últimos tres partidos del campeonato inglés, ambos como suplente.

También vio acción el guardameta argentino Emiliano Martínez, quien fue titular y disputó los 90 minutos del encuentro.

Por el cuadro londinense gozaron de minutos el uruguayo Rodrigo Bentancur, quien se estrenó como goleador en la presente temporada con el tanto que abrió el marcador (5’), y el atacante brasileño Richarlison.

El Aston Villa conquistó su tercera victoria al hilo en el campeonato británico para llegar a 12 puntos y colocarse en el puesto once de la tabla.

"Estoy muy orgulloso del trabajo que hicimos hoy", destacó el entrenador Unai Emery.

"Empezamos mal (la temporada) pero hemos mejorado progresivamente y esta victoria es muy importante para la confianza", explicó el técnico español.

pnv/pm