Sudamericanos en Europa: Nico Paz lidera el triunfo del Como y Vinícius marca en Oviedo

El volante argentino Nicolás Paz fue la gran figura en el triunfo del Como ante la Lazio (2-0) en la jornada inaugural de la Serie A.

“Nico” marcó el tanto de la sentencia y antes asistió en el primer tanto local.

En España, el Real Madrid se impuso al Real Oviedo (3-0) en su primer triunfo fuera de casa en la campaña.

El brasileño Vinícius Júnior acaparó los reflectores al marcar un tanto y dar una asistencia después de ingresar de cambio.

Nico Paz inaugura la Serie A con un gol

El Como 1907 arrancó la campaña 2025-2026 del campeonato italiano con un triunfo ante la Lazio (2-0) de la mano del volante argentino Nicolás Paz.

El futbolista albiceleste contribuyó con un tanto y una asistencia y se llevó el trofeo al Jugador Más Valioso del Partido.

El Como tomó la ventaja apenas iniciada la segunda mitad (47) gracias a un tanto del griego Anastasios Douvikas, quien ingresó al área con la pelota controlada después de recibir un pase medido de Paz.

El argentino sentenció (73) en el cobro de un tiro libre que se estrelló en un poste antes de colarse en la puerta romana.

“Trabajamos muchísimo con Nico. Desde el inicio de la pretemporada entrenó sin parar: ejercicios, repeticiones, tiros libres. Al final, el esfuerzo dio sus frutos y hoy nos regaló un gol decisivo. Y no sólo eso; cuando tuvimos que atacar uno contra uno, también dio una asistencia que nos dio tres puntos más”, dijo el entrenador Cesc Fábregas tras el encuentro.

“Nico”, que sumó su séptima diana en 36 partidos disputados en el campeonato italiano, fue titular y disputó 79 minutos antes de salir de cambio.

También salió de inicio el centrocampista albiceleste Máximo Perrone, quien completó 78 minutos en el terreno de juego.

Por la Lazio vio acción el también argentino Valentín “Tati” Castellanos.

El Como se colocó temporalmente en la tercera posición de la tabla.

Vinícius Júnior decide triunfo del Madrid

El brasileño Vinícius Júnior necesitó sólo 25 minutos para jugar un papel decisivo en el triunfo del Real Madrid ante el Oviedo (3-0) en la Liga española.

“Vini” ingresó de cambio pasada la hora de juego (63) para registrar su primer tanto de la temporada y dar una asistencia.

El atacante sirvió el pase para que el francés Kylian Mbappé pusiera el 2-0 parcial en el tanteador (83’).

Ya en el complemento (93), Vinícius Júnior convirtió el tanto de la sentencia con un disparo raso tras un recorte a la marca.

“Vini ha sido importante con su gol y su asistencia y eso es lo que quiero”, dijo el entrenador Xabi Alonso tras el encuentro.

“Voy a intentar sacar al mejor equipo cada partido”, explicó el entrenador español ante la sorpresiva suplencia del brasileño.

Por su parte, el centrocampista argentino Franco Mastantuono fue titular por primera ocasión y completó 63 minutos en el terreno de juego antes de salir de cambio.

“(Mastantuono) ha hecho muy buen partido; nos va a dar mucho. Tiene mucha energía y su conexión con el equipo es buena dentro y fuera (de la cancha)”, evaluó Alonso.

También salieron de inicio el brasileño Rodrygo Goes y el uruguayo Federico Valverde.

Por el cuadro local vieron acción el atacante venezolano Salomón Rondón y el uruguayo Federico Viñas.

Real Madrid hiló su segundo triunfo en el campeonato español y se mantiene en la zona noble de la tabla al lado de Villarreal y Barcelona, también con seis unidades.