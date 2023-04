Sudamericanos en Europa (once ideal): Dybala marca en Italia y Gabriel Jesus firma un doblete

El atacante argentino Paulo Dybala llegó a diez goles en la Serie A con la camiseta de la Roma en el triunfo ante la Sampdoria (3-0).

En Inglaterra, Gabriel Jesus fue la figura de la jornada al registrar un 'doblete' en la victoria del Arsenal ante el Leeds (4-1).

Tras la disputa de los partidos de la jornada en las grandes ligas europeas, el¬†once¬†de la jornada queda formado por los siguientes jugadores (3-4-3): Emiliano Mart√≠nez ‚Äď Vanderson, Ronald Ara√ļjo, Alexandro Bernabei ‚Äď Rodrygo Goes, Lucas Ocampos, Alexis Mac Allister, √Āngel Correa ‚Äď Juli√°n √Ālvarez, Gabriel Jesus y Paulo Dybala.

Arquero:

Emiliano Mart√≠nez (Aston Villa/ARG): El 'Dibu' firm√≥ su cuarta valla invicta en¬†los √ļltimos cinco partidos de la Premier League en el triunfo ante Chelsea (2-0).

El guardameta argentino fue una de las figuras del encuentro al realizar siete atajadas.

Defensores:

Vanderson (M√≥naco/BRA): El lateral diestro se estren√≥ como goleador en la presente campa√Īa en la victoria ante Estrasburgo (4-3).

Vanderson adelantó al cuadro local (19) luego de aprovechar un balón suelto en el área para batir al arquero rival.

Ronald Ara√ļjo (Barcelona/URU): El defensor charr√ļa tuvo un papel importante en el triunfo fuera de casa ante el Elche (4-0).

El zaguero puso el pase para que Robert Lewandoswki abriera el marcador (20) en una jugada a bal√≥n parado. Ara√ļjo cabece√≥ la falta botada por Jordi Alba para dej√°rsela a modo al atacante polaco.

Alexandro Bernabei (Celtic/ARG): El ex de Lan√ļs ingres√≥ de cambio (65) para sellar el triunfo ante Ross County (2-0) en la Premiership de Escocia.

El lateral zurdo de 22 a√Īos es el primer argentino en la historia en marcar un gol con la camiseta del conjunto de Glasgow.

Volantes y centrocampistas:

Rodrygo Goes (Real Madrid/BRA): El volante brasile√Īo firm√≥ un gol y dos asistencias en la goleada 'merengue' ante el Valladolid (6-0).

Rodrygo suma once goles y diez asistencias en todas las competiciones en la presente temporada.

"Rodrygo est√° en un buen momento", se√Īal√≥ el entrenador Carlo Ancelotti.

Lucas Ocampos (Sevilla/ARG):¬†El volante 'albiceleste' convirti√≥ su segundo tanto en los √ļltimos tres partidos del Sevilla para encaminar el triunfo ante C√°diz (2-0).

Ocampos ha convertido tres goles con la camiseta del Sevilla desde su regreso en enero pasado luego de pasar la primera mitad de la temporada cedido con el Ajax.

Alexis Mac Allister (Brighton/ARG): Las 'Gaviotas' consiguieron rescatar un punto del empate ante Brentford (3-3) gracias a un tanto sobre la bocina del centrocampista argentino.

Alexis Mac Allister suma ocho goles y tres asistencias en la presente temporada de la Premier League.

√Āngel Correa (Atl√©tico de Madrid/ARG): El volante argentino convirti√≥ un golazo sobre la hora (86) en el triunfo ante el Real Betis (1-0).

Correa, que nuevamente ingres√≥ de cambio (59), registr√≥ el √ļnico tanto del encuentro de un derechazo desde el coraz√≥n del √°rea luego de conducir desde fuera y quitarse a cuatro defensores rivales.

Atacantes:

Juli√°n √Ālvarez (Manchester City/ARG): La 'Ara√Īa' contribuy√≥ con un tanto al triunfo por goleada ante Liverpool (4-1).

El delantero argentino, que lleg√≥ a 13 goles en 35 partidos disputados esta temporada, se convirti√≥ en el primer jugador en la historia que, en su campa√Īa de debut, consigue marcar ante al menos un equipo del 'Big Six' en todas las competiciones posibles (Premier League, Copa de Inglaterra y Copa de Inglaterra).

Gabriel Jesus (Arsenal/BRA): El delantero brasile√Īo convirti√≥ un 'doblete' en el triunfo ante Leeds (4-1) con el que el Arsenal consigui√≥ mantener su ventaja en la cima de la tabla.

Jesus, recientemente recuperado de una larga lesión, fue titular por primera vez y disputó 60 minutos del encuentro.

"Me gustan los retos. Obviamente, con una lesión y cirugía de por medio, no es fácil, pero si dios me ha puesto este reto es porque puedo volver más fuerte", dijo a los medios británicos.

Paulo Dybala (Roma/ARG): La 'Joya' facturó en el triunfo ante la Sampdoria (3-0) para llegar a diez tantos en la Serie A con la camiseta de la 'Loba'.

Pnv/dr

AFP