Sudamericanos en Europa (once ideal): Dybala se estrena en la Serie A y Casemiro lidera triunfo del United

La Roma logró colocarse como colíder de la Serie A gracias al triunfo por la mínima ante Sassuolo (1-0). El delantero argentino Paulo Dybala jugó un papel decisivo al marcar el único tanto del encuentro.

En Inglaterra, el centrocampista brasileño Casemiro marcó y asistió en el triunfo ante el Brighton (4-2) con el que el Manchester United logró meterse a la zona europea de la tabla por primera vez en la temporada.

Tras la disputa de los partidos del fin de semana en las grandes ligas europeas, el once de la jornada queda formado por los siguientes jugadores (3-4-3): Luiz Júnior – Nicolás Otamendi, Guillermo Maripán, Pablo Maffeo – Casemiro, Bruno Guimaraes, Martín Fernández, Juan Cuadrado – Paulo Dybala, Joaquín Panichelli, Santiago Castro.

Arquero:

Luiz Júnior (Villarreal/BRA): El guardameta volvió a la titularidad después de dos jornadas en el triunfo ante Valencia (2-0).

El brasileño suma cuatro vallas invictas en siete partidos de Liga.

Defensores:

Nicolás Otamendi (Benfica/ARG): El zaguero contribuyó con un tanto al triunfo por goleada ante el Arouca (5-0). El capitán de las Águilas llegó a 16 dianas en 249 partidos disputados con el club lisboeta.

Guillermo Maripán (Torino/CHI): El central marcó un golazo de última hora para sellar el triunfo ante el Genoa (2-1) en la Serie A.

Maripán puso el 2-1 definitivo (90') de un potente disparo de primera que se coló pegado al travesaño en una jugada a balón parado.

Pablo Maffeo (Mallorca/ARG): El lateral diestro facturó para rescatar un punto del empate ante el Levante (1-1).

Volantes y centrocampistas:

Casemiro (Manchester United/BRA): El centrocampista fue la gran figura en el triunfo ante el Brighton (4-2) al registrar un tanto y una asistencia.

El ex del Real Madrid, que sumó su segundo tanto en la Premier League, portó el gafete de capitán y disputó 70 minutos.

"(Casemiro) nos da muchísima experiencia y es un ejemplo para todos. Al principio estaba por detrás de todos los centrocampistas, pero luchó y trabajó duro y ahora (incluso) ha vuelto a la selección nacional", dijo el entrenador Rúben Amorim tras el encuentro.

Bruno Guimaraes (Newcastle/BRA): El brasileño facturó en el último suspiro para asegurar el triunfo ante el Fulham (2-1) en la Premier League.

Martín Fernández (Gil Vicente/URU): El uruguayo de 22 años se estrenó como goleador en Europa en la goleada ante el Alverca (4-0).

Fernández ingresó de cambio pasada la hora de juego (68') en sólo dos minutos (70') puso el broche de oro al triunfo visitante con un zurdazo a ras de césped después de que Luis Estevez le adelantara la pelota.

Juan Cuadrado (Pisa/COL): El carrilero colombiano se estrenó como goleador con la camiseta del cuadro toscano en el empate ante el AC Milan (2-2).

Con ello, el 'cafetero' de 37 años llegó a 44 dianas en 402 partidos de la Serie A.

Atacantes:

Paulo Dybala (Roma/ARG): la 'Joya' estrenó su casillero goleador en la Serie A con el tanto que significó el triunfo ante el Sassuolo (1-0).

El delantero Albiceleste suma 130 dianas en la Serie A.

Con el triunfo, la Roma llegó a 18 unidades y comparte el liderato de la Serie A con el Nápoles.

Joaquín Panichelli (Estrasburgo/ARG): El argentino tuvo una jornada agridulce: hiló su tercer partido viendo puerta, pero no pudo evitar la derrota ante Lyon (2-1).

Panichelli suma cinco goles en las últimas tres jornadas y lidera la tabla de goleo en la Ligue 1 con ocho dianas.

Santiago Castro (Bolonia/ARG): El argentino facturó para abrir el marcador en el empate ante la Fiorentina (2-2) que le permitió a su equipo mantenerse en la zona europea de la tabla.

