Sudamericanos en Europa (once ideal): el paraguayo Diego Gómez brilla en la Premier

El centrocampista argentino Alexis Mac Allister convirtió su primer gol de la campaña para sellar el triunfo del Liverpool ante el Nottingham Forest (1-0) en el último segundo del encuentro.

También en Inglaterra, el volante paraguayo Diego Gómez contribuyó con un tanto a la victoria del Brighton ante el Brentford (2-0) y llegó a nueve goles en lo que va de la temporada.

Tras la disputa de los partidos del fin de semana en las grandes ligas europeas, el once de la jornada queda formado por los siguientes jugadores (3-4-3): Alisson Becker – Mariano Troilo, Mansur, Bebeto – Diego Gómez, Alexis Mac Allister, Junior Messias, Giuliano Simeone – Joao Pedro, Luis Javier Suárez, Joaquín Panichelli.

Arquero:

Alisson Becker (Liverpool/BRA): El brasileño hiló su segunda valla invicta en la Premier League en la victoria ante el Nottingham Forest (1-0).

Defensores:

Mariano Troilo (Parma/ARG): El central cordobés se estrenó como goleador en la Serie A en el triunfo ante el AC Milan (1-0).

El ex de Belgrano convirtió el único tanto del encuentro de un cabezazo en el cobro de un tiro de esquina (80').

El Parma conquistó su tercer triunfo consecutivo en el campeonato italiano para llegar a 32 puntos, ubicándose en el puesto 12 de la tabla.

Mansur (Atromitos/BRA): El central brasileño marcó su primer tanto de la temporada en el triunfo ante el Asteras (2-1) en la Súper Liga griega.

Bebeto (Tondela/BRA): El lateral diestro se estrenó como goleador en la presente campaña de la Liga de Portugal en la victoria ante el Estrela (2-0).

Volantes y centrocampistas:

Diego Gómez (Brighton/PAR): El volante guaraní facturó en el triunfo ante el Brentford (2-0) con el que las Gaviotas pusieron fin a una racha de seis partidos sin ganar en la Premier League.

El paraguayo llegó a nueve dianas en 29 partidos disputados en todas las competiciones y ya es el segundo máximo goleador del Brighton en el curso actual; sólo Danny Welbeck (10) ha marcado más goles.

Alexis Mac Allister (Liverpool/ARG): El centrocampista fue la gran figura en el triunfo ante el Nottingham Forest (1-0) al convertir un tanto sobre la hora.

El futbolista albiceleste se estrenó como goleador en la presente temporada de la Premier League (97') con un remate por alto después de aprovechar un rebote en el área.

Junior Messias (Génova/BRA): El extremo brasileño ingresó de cambio (65') para sellar el triunfo del Génova ante el Torino (3-0) en la Serie A.

El brasileño sentenció (83') con un remate a quemarropa tras aprovechar un error defensivo del cuadro visitante.

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid/ARG): El volante argentino contribuyó con un tanto al triunfo ante el Espanyol (4-2).

El futbolista albiceleste suma tres dianas en la Liga.

Con el triunfo, el Atlético de Madrid puso fin a una racha de tres partidos del campeonato español sin ganar, ubicándose en la cuarta posición de la tabla con 48 puntos.

Atacantes:

Joao Pedro (Chelsea/BRA): El ariete brasileño facturó para que el cuadro londinense asegurara un tanto del empate ante el Burnley (1-1).

Joao Pedro ha marcado cinco tantos en los últimos seis partidos del campeonato británico.

Luis Javier Suárez (Sporting de Lisboa/COL): El atacante contribuyó con un tanto al triunfo ante el Moreirense (3-0).

Suárez llegó a 20 goles y cuatro asistencias en la presente temporada de la Liga de Portugal, igualando al griego Vangelis Pavlidis en la cima de la tabla de goleo.

Joaquín Panichelli (Racing de Estrasburgo/ARG): El atacante argentino facturó desde el manchón penal para sellar el triunfo ante el Olympique de Lyon (3-1).

Panichelli suma 13 dianas y una asistencia en la Ligue 1 y se ubica en la segunda posición en la lucha por el campeonato de goleo, a un tanto del líder, Mason Greenwood (14).