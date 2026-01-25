Sudamericanos en Europa (once ideal): Endrick brilla en Francia y Raphinha ayuda al Barça

El delantero brasileño Endrick fue la figura de la jornada en la Ligue 1 de Francia al marcar un triplete en la victoria del Olympique de Lyon en su visita al Metz (5-2).

Su compatriota Raphinha participó también con un gol en la victoria 3-0 del líder Barcelona ante el colista Oviedo en la Liga española.

Tras la disputa de los partidos del fin de semana en las grandes ligas europeas, el once de la jornada queda formado por los siguientes jugadores (3-4-3): Emiliano Martínez – Arthur Chaves, Cristian Romero, Alan Matturro – Raphinha, Julio Enciso, Emiliano Buendía, Estevao – Endrick, Joaquín Panichelli, Lautaro Martínez.

Arquero:

Emiliano Martínez (Aston Villa/ARG): El "Dibu" fue clave en el triunfo ante el Newcastle (2-0) con cuatro atajadas, particularmente al final de la primera parte, evitando el empate parcial.

El argentino suma seis partidos sin recibir goles en la presente temporada de la Premier League.

Defensores:

Arthur Chaves (Augsburgo/BRA): El central brasileño fue el gran protagonista de la victoria ante el Bayern Múnich (2-1) al convertir un tanto en su debut.

"Estoy eufórico y me cuesta expresar mis sentimientos con palabras. Hace apenas dos días que llegué a Augsburgo (cedido por el Hoffenheim) y hoy conseguimos una victoria contra el Bayern Múnich. Parece un cuento de hadas", dijo tras el encuentro.

Cristian Romero (Tottenham/ARG): "Cuti" facturó por tercera ocasión consecutiva para que los Spurs rescataran un punto del empate ante el Burnley (2-2).

Alan Matturro (Levante/URU): El central de 21 años se estrenó como goleador en la Liga con el tanto que selló el triunfo ante el Elche (2-1).

Volantes y centrocampistas:

Raphinha (Barcelona/BRA): El brasileño contribuyó con un tanto a la victoria ante el Oviedo (3-0) con la que el cuadro azulgrana logró mantenerse en la cima de la tabla.

El ex del Leeds suma ocho goles y dos asistencias en 13 partidos disputados en la Liga.

Julio Enciso (Racing de Estrasburgo/PAR): El volante guaraní fue clave en el triunfo ante el Lille (4-1) al contribuir con un tanto y una asistencia.

El paraguayo, que se estrenó como goleador en la Ligue 1, suma seis dianas y tres pases a gol en 18 partidos disputados en todas las competiciones.

Emiliano Buendía (Aston Villa/ARG): El volante albiceleste facturó para encaminar el triunfo ante el Newcastle (2-0).

"Emi" abrió el marcador (19') con un potente disparo desde fuera del área que se coló en la portería custodiada por Nick Pope pegado al poste lejano.

Estevao (Chelsea/BRA): El brasileño fue la gran figura en el triunfo ante el Crystal Palace (3-1) en su vuelta a la titularidad.

Estevao contribuyó con un tanto y una asistencia para llegar a seis dianas y tres servicios en 28 partidos disputados en la presente temporada.

Atacantes:

Endrick (Olympique de Lyon/BRA): El delantero de 19 años fue la gran figura en el triunfo ante el Metz (5-2) al marcar un triplete.

Endrick, que se estrenó como goleador en la Ligue 1, suma cuatro dianas y una asistencia en tres partidos disputados desde su llegada al club a principios de enero.

Joaquín Panichelli (Racing de Estrasburgo/ARG): El ariete albiceleste marcó y asistió en la victoria ante el Lille (4-1) en la Ligue 1 de Francia.

Panichelli se mantiene como el máximo realizador del cuadro de Alsacia con once dianas y una asistencia; sólo el futbolista del Olympique de Marsella Mason Greenwood ha marcado más que él (12).

Lautaro Martínez (Inter de Milán/ARG): El Toro contribuyó con un tanto a la goleada frente al Pisa (6-2) en la Serie A.

El atacante facturó por segunda jornada consecutiva en el campeonato italiano y se mantiene a la cabeza de la tabla de goleadores de la Serie A con 12 dianas y cuatro asistencias.