Sudamericanos en Europa (once ideal): Enzo Fernández brilla en Inglaterra y Soulé abre triunfo de la Roma

El centrocampista argentino Enzo Fernández facturó para sellar el triunfo del Chelsea ante el Burnley (2-0) en la Premier League.

En Italia, Matías Soulé marcó para encaminar la victoria ante la Cremonese (3-1) que permitió a la Roma colocarse como líder de la tabla.

Tras la disputa de los partidos del fin de semana en las grandes ligas europeas, el once de la jornada queda formado por los siguientes jugadores (3-4-3): Juan Musso – Daniel Muñoz, Murillo, Valentín Gómez – Enzo Fernández, David Neres, Talisca, Igor Paixao – Matías Soulé, Mauro Icardi, Mateo Pellegrino.

Arquero:

Juan Musso (Atlético de Madrid/ARG): El argentino logró mantener la puerta a cero ante Getafe (1-0) en su primer partido de Liga en la presente temporada.

El guardameta suma siete encuentros sin recibir gol de los diez disputados con el cuadro rojiblanco.

Defensores:

Daniel Muñoz (Crystal Palace/COL): El cafetero facturó para encaminar la victoria ante el Wolverhampton (2-0) en la Premier League.

El lateral diestro llegó a seis dianas en 65 partidos disputados del campeonato inglés.

Murillo (Nottingham Forest/BRA): El central contribuyó con un tanto al triunfo ante el Liverpool (3-0) estrenándose como goleador en la presente campaña.

"El espíritu ganador que teníamos la temporada pasada está volviendo y estoy muy contento. No sólo yo, creo que todos (en el plantel)", dijo el defensor a los medios del club.

El Nottingham Forest logró abandonar la zona de descenso luego de conquistar tres victorias consecutivas en el campeonato inglés.

Valentín Gómez (Real Betis/ARG): El ex de Vélez Sarsfield se estrenó como goleador con la camiseta verdiblanca en la igualada frente al Girona (1-1).

Volantes y centrocampistas:

Enzo Fernández (Chelsea/ARG): El centrocampista albiceleste convirtió su quinto tanto de la campaña en la victoria como visitante ante el Burnley (2-0).

Fernández sentenció en la recta final (88') tras una vistosa jugada colectiva. Enzo acompañó en la carrera a Marc Guiu, quien le puso la pelota justo en el hueco con un pase diagonal y tras deshacerse del arquero liquidó con un potente remate.

David Neres (Nápoles/BRA): El ex del Ajax firmó un doblete para encaminar la victoria ante la Atalanta (3-1) en la Serie A.

El brasileño, que se estrenó como goleador en la presente temporada, fue titular y completó 69 minutos en el terreno de juego antes de salir de cambio.

Talisca (Fenerbahçe/BRA): El mediocampista facturó en la victoria ante el Rizespor (5-2) y suma ya seis dianas en 13 partidos disputados en el campeonato turco.

Igor Paixao (Olympique de Marsella/BRA): El brasileño contribuyó con un tanto a la goleada frente al Niza (5-1) en la Ligue 1 de Francia.

El ex del Feyenoord llegó a cinco dianas en 14 partidos disputados en lo que va de la temporada, dos de ellos en el campeonato galo.

Atacantes:

Matías Soulé (Roma/ARG): El argentino volvió a liderar al ataque de la Loba y contribuyó con un tanto a la victoria ante la Cremonese (3-1).

Soulé se encargó de abrir el marcador (17') con un potente disparo desde el borde del área que se coló justo por una esquina.

El argentino suma cuatro dianas en 12 partidos disputados en la Serie A en lo que va de la temporada.

Mauro Icardi (Galatasaray/ARG): El atacante fue la gran figura en la victoria ante el Genclerbirligi (3-2) tras marcar el tanto con el que su equipo emprendió la remontada.

"Fue un partido difícil. Sabíamos que iba a ser difícil, pero desde el principio, tras encajar un gol (22'), se nos complicó aún más. Queríamos conseguir un buen resultado y hubo momentos en que nos costó pero iniciamos la segunda parte con mucha determinación", dijo a los medios del club.

Icardi llegó a siete dianas en 12 partidos disputados en el campeonato otomano y se mantiene como máximo goleador del Galatasaray.

Mateo Pellegrino (Parma/ARG): El ariete albiceleste facturó por partida doble en el triunfo frente al Hellas Verona (2-1) en la Serie A.

Con el triunfo, el Parma puso fin a una racha de seis partidos sin conocer la victoria y se alejó a tres puntos del descenso.

