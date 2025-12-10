Sudamericanos en Europa (once ideal): Gabriel Martinelli sigue en racha y Richard Ríos se estrena

El volante brasileño Gabriel Martinelli facturó en la victoria del Arsenal ante el Brujas (3-0) y suma ya cinco partidos consecutivos viendo puerta en la Champions League.

En Lisboa, el Benfica logró mantenerse con vida en el torneo tras cosechar un importante triunfo ante el Nápoles. El centrocampista colombiano Richard Ríos fue la gran figura del encuentro al marcar un tanto y dar una asistencia.

Tras la disputa de los partidos de la sexta fecha de la Fase de Liga de la Champions League, el once de la jornada queda formado por los siguientes jugadores (3-4-3): Alisson Becker – Willian Pacho, Matheus Silva, Cristian Romero– Igor Paixao, Richard Ríos, Rodrygo, Gabriel Martinelli – Julián Álvarez, Joao Pedro, Camilo Durán.

Arquero:

Alisson Becker (Liverpool/BRA): El brasileño volvió a la acción en Europa después de tres partidos fuera por lesión en el triunfo por la mínima ante el Inter de Milán.

Alisson cosechó su cuarta valla invicta de la temporada y la primera en el torneo continental.

Defensores:

Willian Pacho (PSG/ECU): El central fue clave para que el cuadro parisino se llevara un punto de su visita al Athletic de Bilbao (0-0), manteniendo la puerta a cero.

Pacho repitió como titular y disputó los 90 minutos del encuentro.

Matheus Silva (Qarabag/BRA): El zaguero brasileño se estrenó como goleador en la Champions League, aunque no pudo evitar la derrota ante el Ajax (4-2).

Cristian Romero (Tottenham/ARG): Cuti jugó un papel clave en la victoria ante el Slavia de Praga (3-0) al provocar el tanto que abrió el marcador.

El defensor envió un centro al área en un tiro de esquina y en un intento por despejar, el checo David Zima acabó marcando en propia puerta (26).

Volantes y centrocampistas:

Igor Paixao (Olympique de Marsella/BRA): El volante brasileño facturó en el triunfo ante el Union Saint-Gilloise (3-2) y llegó a cuatro dianas en la presente temporada de la Champions League.

Richard Ríos (Benfica/COL): El centrocampista cafetero fue la gran figura en el triunfo ante el Nápoles (2-0) al marcar un tanto y dar una asistencia.

El ex del Palmeiras se estrenó como goleador en la máxima competición continental y sumó su segunda diana en 25 partidos con la camiseta del Benfica.

Rodrygo Goes (Real Madrid/BRA): El volante brasileño volvió a la titularidad y marcó su tercer tanto en el torneo europeo. Sin embargo, no pudo hacer nada para evitar la derrota ante el Manchester City (2-1).

Gabriel Martinelli (Arsenal/BRA): El brasileño contribuyó con un tanto al triunfo ante el Brujas (3-0) con el que los Gunner aseguraron su boleto a los octavos de final de la Champions League.

Martinelli sumó su quinta diana en cinco partidos disputados y se mantiene como el máximo realizador del equipo londinense en el torneo continental.

Atacantes:

Julián Álvarez (Atlético de Madrid/ARG): La Araña sumó su tercera jornada consecutiva en el campeonato europeo viendo puerta en la victoria ante el PSV (3-2).

El argentino puso el 1-1 parcial (37') de un remate prácticamente a puerta vacía después de que Alexander Sorloth sacara al arquero antes de cederle un pase lateral.

"Contento en lo personal (por el gol), pero sobre todo por los tres puntos para el equipo. Sabemos lo difícil que es esta competición y tenemos que seguir sumando", dijo a LA NACION tras el encuentro.

Julián Álvarez suma cuatro dianas y dos asistencias en la presente edición de la Champions League.

Joao Pedro (Chelsea/BRA): El atacante brasileño convirtió su primera diana en Champions League, aunque no pudo evitar la derrota ante la Atalanta (2-1).

Camilo Durán (Qarabag/COL): El cafetero de 23 años convirtió su segunda diana en seis partidos del torneo europeo en la derrota ante el Ajax (4-2).

