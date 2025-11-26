Sudamericanos en Europa (once ideal): Giménez salvador, Estevao estelar

El defensor uruguayo José María Giménez marcó sobre la hora para asegurar el triunfo del Atlético de Madrid ante el Inter de Milán (2-1). Con ello, el cuadro rojiblanco se colocó a tan sólo un punto de la zona de pase directo a los octavos de final.

El martes, el brasileño Estevao fue la estrella en la victoria 3-0 del Chelsea sobre el Barcelona, uno de ellos anotado por el joven delantero de 18 años.

Tras la disputa de los partidos la quinta fecha de la Fase de Liga de la Champions League, el once de la jornada queda formado por los siguientes jugadores (3-4-3): Gerónimo Rulli – José María Giménez, David Luiz, Willian Pacho – Estevao, Gabriel Martinelli, Vinícius Jr., Éderson – Julián Álvarez, Luis Suárez, Richarlison.

Arquero:

Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella/ARG): El guardameta fue clave en el triunfo ante el Newcastle (2-1). Aunque encajó un tanto, registró siete paradas, evitando que el cuadro inglés consiguiera el empate.

Defensores:

José María Giménez (Atlético de Madrid/URU): El central uruguayo facturó sobre la hora para que el cuadro rojiblanco se llevara el triunfo ante el Inter de Milán (2-1).

David Luiz (Pafos/BRA): El veterano brasileño facturó en la igualada ante Mónaco (2-2) que permitió al equipo chipriota mantenerse vivo en la competición.

El central suma tres dianas en 14 partidos disputados con el Pafos.

Wilian Pacho (PSG/ECU): El zaguero ecuatoriano contribuyó con un tanto al triunfo ante el Tottenham (5-3) en París.

Pacho suma dos goles en los últimos tres partidos de Champions League.

Volantes y centrocampistas:

Estevao (Chelsea/BRA): El extremo de 18 años facturó por tercera jornada consecutiva en el triunfo ante Barcelona (3-0) en Londres.

Estevao, que llegó a cinco dianas en la presente temporada, volvió a la titularidad y disputó los 90 minutos del encuentro.

Gabriel Martinelli (Arsenal/BRA): El volante brasileño celebró su regreso a la actividad tras superar una lesión contribuyendo con un tanto al triunfo ante el Bayern Múnich (3-1).

Martinelli suma cuatro partidos consecutivos en la Champions League viendo puerta y es el máximo goleador de los Gunners en el torneo con cuatro dianas y una asistencia.

Vinícius Jr. (Real Madrid/BRA): El brasileño firmó un doblete de asistencias en la victoria a domicilio ante el Olympiacos (4-3).

Éderson (Atalanta/BRA): El centrocampista se estrenó como goleador en la presente temporada en el triunfo ante el Eintracht Frankfurt (3-0).

La 'Dea' hiló cuatro partidos sin perder en la Champions League para llegar a diez unidades, colocándose a tan sólo dos puntos de la zona de clasificación directa a octavos de final.

Atacantes:

Julián Álvarez (Atlético de Madrid/ARG): La Araña convirtió su tercera diana en la presente temporada del torneo continental para encaminar el triunfo ante el Inter de Milán (2-1).

Julián Álvarez llegó a 19 goles en 32 partidos disputados en la máxima competición europea.

Luis Suárez (Sporting de Lisboa/COL): El ariete colombiano fue la gran figura en la victoria ante el Club Brujas (3-0) al contribuir con un tanto y una asistencia.

El atacante nacido en Santa Marta suma nueve goles y dos servicios en 18 partidos disputados en lo que va de la campaña,

Richarlison (Tottenham/BRA): El atacante brasileño hiló su tercer partido viendo puerta, aunque no pudo hacer más por evitar la derrota ante el PSG (5-3).

