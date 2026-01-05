Sudamericanos en Europa (once ideal): Igor Thiago firma un hat-trick y Lautaro Martínez sigue en racha

El delantero brasileño Igor Thiago fue la gran figura en el triunfo del Brentford ante el Everton (4-2) al convertir su primer triplete en la Premier League.

El atacante de las Abejas llegó a 14 dianas en lo que va del torneo; sólo el noruego Erling Haaland (19) ha marcado más que él.

En Italia, el delantero Lautaro Martínez hiló su quinta jornada viendo puerta en el triunfo del Inter de Milán ante el Bologna (3-1).

Tras la disputa de los partidos la jornada en las grandes ligas europeas, el once de la jornada queda formado por los siguientes jugadores (3-4-3): Caio Secco – Gabriel Magalhaes, Abner Vinícius, Rodrigo Abascal – Jhon Arias, Enzo Fernández, Bruno Guimaraes, Mauro Arambarri – Igor Thiago, Giovanni Simeone, Lautaro Martínez.

Arquero:

Caio Secco (Moreirense/BRA): El arquero volvió a la titularidad después de siete partidos en el triunfo ante el AFS (2-0).

Caio Secco suma tres vallas invictas en ocho partidos disputados en lo que va de la temporada.

Defensores:

Gabriel Magalhaes (Arsenal/BRA): El central facturó en la victoria ante el Bournemouth (3-2) con la que los Gunners amarraron el liderato en la Premier League.

El zaguero llegó a 20 dianas en 173 partidos de la competición británica.

Abner Vinícius (Olympique de Lyon/BRA): El lateral contribuyó con un tanto al triunfo ante el Mónaco (3-1) en la Ligue 1 de Francia.

Abner suma cuatro dianas en 16 partidos disputados hasta el momento.

Rodrigo Abascal (Vitoria de Guimaraes/URU): El ex de Peñarol facturó en el triunfo ante el Nacional de Madeira (2-1), estrenándose como goleador con la camiseta de los Conquistadores.

Volantes y centrocampistas:

Jhon Arias (Wolverhampton/COL): El extremo cafetero se estrenó como goleador en Europa en el triunfo ante West Ham (3-0) en la Premier League.

Arias aprovechó un despiste defensivo de los Hammers para abrir el marcador (4') de un remate prácticamente a puerta vacía.

Los Wolves cosecharon su primera victoria en la temporada y recortaron la distancia a la salvación a 12 puntos.

Enzo Fernández (Chelsea/ARG): El centrocampista facturó para que el cuadro londinense rescatara un punto del empate ante el Manchester City (1-1).

El argentino hiló su segunda jornada viendo puerta y llegó a seis tantos en 19 partidos disputados en la Premier League.

Bruno Guimaraes (Newcastle/BRA): El brasileño contribuyó con un tanto al triunfo ante el Crystal Palace (2-0) en la Premier League.

El capitán de las Urracas sumó su segundo partido consecutivo viendo puerta y llegó a siete tantos en 19 partidos disputados en el torneo británico.

Mauro Arambarri (Getafe/URU): El uruguayo marcó un tanto sobre la hora para que el cuadro azulón se llevara un punto del empate ante el Rayo Vallecano.

Arambarri suma tres dianas en 18 partidos de Liga en lo que va de la campaña.

Atacantes:

Igor Thiago (Brentford/BRA): El brasileño firmó un hat-trick en la victoria ante el Everton (4-2) con la que las Abejas extendieron su buena racha a cinco partidos sin conocer la derrota.

Igor Thiago llegó a 14 dianas en 20 partidos de la Premier League, colocándose en la segunda posición de la tabla de goleo tras Erling Haaland (19).

Giovanni Simeone (Torino/ARG): El Cholito facturó después de dos meses de sequía para encaminar la victoria ante el Hellas Verona (3-0).

"Empezar el año de la mejor manera posible con un gol que contribuya a la victoria del equipo", escribió el argentino en sus redes sociales.

Simeone suma cinco dianas en 17 partidos disputados desde su llegada al club el verano pasado.

Lautaro Martínez (Inter de Milán/ARG): "El Toro" contribuyó con un tanto a la victoria ante el Bologna (3-1) con la que el equipo comandado por Cristian Chivu se afianzó en la cima de la tabla.

El atacante hiló su quinta jornada en la Serie A viendo puerta y llegó a diez goles y cuatro asistencias, manteniéndose como líder de goleo en el campeonato italiano.