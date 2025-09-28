Sudamericanos en Europa (once ideal): Julián Álvarez marca doblete y Lautaro brilla en Italia

El delantero argentino Julián Álvarez fue la gran figura en el derbi madrileño entre el Atlético y el Real Madrid (5-2) al convertir un doblete que dejó prácticamente asegurado el triunfo rojiblanco.

En Italia, el también argentino Lautaro Martínez facturó para encaminar el triunfo del Inter de Milán ante el Cagliari (2-0).

Tras la disputa de los partidos del fin de semana en las grandes ligas europeas, el once de la jornada queda formado por los siguientes jugadores (3-4-3): Ederson – Omar Alderete, Juan David Cabal, Gabriel Magalhaes – Matías Soulé, Nicolás Paz, Talisca, Emiliano Buendía – Julián Álvarez, Juan Camilo Hernández, Lautaro Martínez.

Arquero:

Ederson (Fenerbahçe/BRA): El cancerbero sumó su segunda valla invicta en la Superliga turca en el triunfo ante el Antalyaspor (2-0).

Defensores:

Omar Alderete (Sunderland/PAR): El central guaraní se estrenó como goleador en la Premier League en el triunfo por la mínima ante el Nottingham Forest (1-0).

Juan David Cabal (Juventus/COL): El lateral convirtió el tanto que significó el empate frente a la Atalanta (1-1) en la Serie A.

Cabal se estrenó como goleador con la camiseta de la Juventus cuando sentenció (78) de un zurdazo raso a un rebote en el área tan solo dos minutos después de haber ingresado de cambio (76).

Gabriel Magalhaes (Arsenal/BRA): El central se estrenó como goleador en la presente temporada con el tanto que selló el triunfo ante el Newcastle (2-1).

Gabriel aseguró los tres puntos para el cuadro londinense de un cabezazo a un saque de esquina en el último suspiro (90+6).

Volantes y centrocampistas:

Matías Soulé (Roma/ARG): El argentino selló el triunfo ante el Hellas Verona (2-0) con su segunda diana en lo que va de la temporada en el campeonato italiano.

Con el triunfo, la Loba consiguió ubicarse en la tercera posición de la tabla con 12 unidades.

Nicolás Paz (Como/ARG): El volante albiceleste facturó para rescatar un punto del empate ante la Cremonese (1-1).

Nico suma tres goles y tres asistencias en cinco partidos de la Serie A.

Talisca (Fenerbahçe/BRA): El brasileño marcó desde el punto penal para sellar el triunfo ante el Antalyaspor (2-0) en la Superliga turca.

Emiliano Buendía (Aston Villa/ARG): El volante argentino facturó para sellar el triunfo ante el Fulham (3-1) en la Premier League pocos minutos después de ingresar de cambio.

Además, 'Emi' registró una asistencia al poner el pase para el 2-1 parcial.

El argentino no marcaba con la camiseta del Aston Villa desde 2023, antes de perderse la temporada 2023-24 por una grave lesión y marcharse cedido al Bayer Leverkusen durante el curso pasado.

"Emiliano está demostrando su deseo de ayudar y su calidad de juego. Esperemos que sea muy importante (esta temporada).

Está teniendo minutos, ganando confianza y entendiendo tácticamente cómo queremos jugar", dijo el entrenador Unai Emery tras el encuentro.

Atacantes:

Julián Álvarez (Atlético de Madrid/ARG): El ariete argentino marcó un doblete en la victoria ante el Real Madrid (5-2) en el derbi de la capital española.

La Araña, que venía de firmar un 'hat-trick' ante el Rayo Vallecano, llegó a seis goles y una asistencia en siete partidos.

"Estaba tranquilo. Las situaciones de gol las venía teniendo. Era cuestión de trabajar en ser más efectivo y contundente en las acciones que teníamos y hoy se vio", dijo después de marcar cinco goles en tres días, poniendo fin a una sequía de cuatro partidos de Liga sin ver puerta.

Juan Camilo Hernández (Real Betis/COL): 'Cucho' contribuyó con un tanto al triunfo ante el Osasuna (2-0) en la Liga española.

El colombiano hiló tres partidos viendo puerta por primera vez en su carrera.

Lautaro Martínez (Inter de Milán/ARG): El 'Toro' facturó para encaminar el triunfo ante el Cagliari (2-0), convirtiéndose en el quinto máximo goleador 'neroazzurro' en la Serie A con 117 dianas en 242 partidos.

"Estoy feliz y orgulloso del día de hoy", dijo a los medios del club tras el encuentro.

El ex del Racing puso fin a una racha de tres partidos en el campeonato italiano sin ver puerta y suma dos goles y una asistencia en las cinco jornadas disputadas hasta el momento.

