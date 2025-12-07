Sudamericanos en Europa (once ideal): Lautaro Martínez lidera triunfo del Inter y Sanabria se estrena

El delantero argentino Lautaro Martínez facturó para encaminar la victoria del Inter de Milán ante el Como (4-0) en la Serie A.

También en Italia, el atacante paraguayo Antonio Sanabria se estrenó como goleador con la camiseta de la Cremonese en la victoria ante el Lecce (2-0).

Tras la disputa de los partidos del fin de semana en las grandes ligas europeas, el once de la jornada queda formado por los siguientes jugadores (3-4-3): Luiz Júnior – Carlos Augusto, Kevin Mac Allister, Conrado – Bruno Guimaraes, Emiliano Buendía, Patrick de Paula, William Gomes – Lautaro Martínez, Antonio Sanabria, Emersonn.

Arquero:

Luiz Júnior (Villarreal/BRA): El guardameta de 24 años consiguió su séptima valla invicta en la Liga en el triunfo ante el Getafe (2-0).

Además, dio una asistencia de 70 metros para que Georges Mikautadze pusiera el 2-0 definitivo en el marcador (64’).

Defensores:

Carlos Augusto (Inter de Milán/BRA): El lateral brasileño contribuyó con un tanto a la goleada ante el Como (4-0), estrenándose como goleador en la presente campaña de la Serie A.

Kevin Mac Allister (Royale Union/ARG): El central albiceleste facturó para que su equipo rescatara un punto del empate ante el Gent (1-1) en el campeonato belga.

El zaguero suma dos dianas y una asistencia en 23 partidos disputados hasta el momento.

Conrado (Otelu/BRA): El lateral zurdo sumó su cuarta diana en el campeonato rumano en la victoria ante el Unirea Slobozia (3-0).

Volantes y centrocampistas:

Bruno Guimaraes (Newcastle/BRA): El centrocampista fue la gran figura en el triunfo ante el Burnley (2-1) al marcar un vistoso gol olímpico.

Guimaraes abrió el marcador (31') en el cobro de un tiro de esquina, pegándole con efecto para que la pelota hiciera una comba perfecta metiéndose a la puerta pegado al poste lejano.

Emiliano Buendía (Aston Villa/ARG): El argentino facturó sobre la hora para sellar el triunfo ante el Arsenal (2-1) en la Premier League.

Emi ingresó de cambio en la recta final del encuentro (87') y se encargó de romper el empate 1-1, asegurando los tres puntos para el equipo local en el último segundo (95'), después de aprovechar un rebote para batir a David Raya.

Patrick de Paula (Estoril/BRA): El centrocampista carioca volvió a la actividad luego de dos partidos como suplente y lo celebró estrenándose como goleador en el Viejo Continente.

El ex del Palmeiras facturó en el empate ante el Moreirense (3-3) con el que su equipo logró alejarse a cinco puntos del descenso.

William Gomes (Oporto/BRA): El brasileño de 19 años hiló su segunda jornada en el campeonato portugués viendo puerta en la victoria ante el Tondela (2-0).

Atacantes:

Lautaro Martínez (Inter de Milán/ARG): El Toro protagonizó el triunfo por goleada ante el Como (4-0).

El ariete albiceleste encaminó la victoria local (11) con un remate desde el corazón del área y con ello llegó a 150 intervenciones directas o indirectas en un gol en la Serie A con 122 dianas y 40 asistencias.

Además, el Como se convirtió en el rival número 30 de la Serie A al que el ariete albiceleste logra marcar al menos un tanto.

"La verdad es que a veces ni yo mismo me doy cuenta de lo que he ganado hasta ahora con trabajo duro y sacrificio: de niño viví momentos difíciles y sin mi familia no estaría aquí hoy. Agradezco a mi familia, a mi mujer, y a todas esas personas que me han mostrado cariño desde el primer día, algo que siempre intento corresponder dejándolo todo en la cancha", dijo tras el encuentro.

Antonio Sanabria (Cremonese/PAR): El ariete guaraní se estrenó como goleador con la camiseta de los Tigres en el triunfo ante el Lecce (2-0).

"Era importante (marcar) para darme la confianza que necesitaba", reconoció el atacante tras el encuentro.

Emersonn (Toulouse/BRA): El ariete facturó por segundo partido consecutivo para asegurar los tres puntos de la victoria ante el Racing de Estrasburgo (1-0).

Emersonn suma tres dianas en once partidos disputados con la camiseta del Toulouse.

