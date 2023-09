El atacante argentino Lautaro Martínez marcó un 'doblete' en la victoria del Inter de Milán ante la Fiorentina (4-0) y llegó a cinco goles en la Serie A, colocándose en la cima de la tabla de goleadores.

En Inglaterra, el delantero argentino Julián Álvarez convirtió su segundo tanto en la temporada para encaminar el triunfo del Manchester City ante Fulham (5-1).

Tras la disputa de los partidos de la jornada en las grandes ligas europeas, el once de la jornada queda formado por los siguientes jugadores (3-4-3): Alisson Becker – Cristian Romero, Guillermo Maripán, Danilo – Ángel Di María, Darwin Machís, Exequiel Palacios, Éderson – Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Gabriel Jesus.

Arquero:

Alisson Becker (Liverpool/BRA): El arquero brasileño consiguió su primera valla invicta de la campaña en el triunfo ante Aston Villa (3-0).

Defensores:

Cristian Romero (Tottenham/ARG): El central argentino contribuyó con un tanto a la victoria ante Burnely (5-2).

'Cuti' Romero sumó así su segunda diana en cuatro partidos disputados en la presente temporada.

"Gran partido de todos hoy. Seguiremos mejorando y trabajando, pero este es el camino correcto, todos juntos siempre", escribió el zaguero en su cuenta de Twitter tras el encuentro.

Guillermo Maripán (Mónaco/CHI): El defensor chileno facturó en el triunfo ante Lens (3-0) con el que Mónaco logró mantenerse a la cabeza en el campeonato francés.

Danilo (Juventus/BRA): El lateral brasileño se estrenó como goleador en la temporada con el tanto que encaminó el triunfo ante el Empoli (2-0).

Volantes y centrocampistas:

Ángel Di María (Benfica/ARG): El 'Fideo' firmó un tanto y una asistencia en el triunfo de las 'Águilas' ante el Vitoria de Guimaraes (4-0).

El volante 'albiceleste' suma cuatro goles en cinco partidos disputados en la Liga de Portugal.

Darwin Machís (Cádiz/VEN): El extremo venezolanto firmó un 'doblete' para que el cuadro gaditano se impusiera al Villarreal (3-1).

"El partido pasado (ante Almería) tuvimos esa espinita (del empate) y hoy pudimos hacer un gran partido ante un grandísimo rival y (conseguimos) tres puntos muy importantes en casa ante nuestra afición", señaló Machís, que se estrenó como goleador con la camiseta del Cádiz.

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen/ARG): El 'Tucu' se estrenó como goleador en la presente temporada en la victoria de su equipo ante el recién ascendido Darmstadt (5-1).

El centrocampista puso el 2-1 en el marcador (49) con un disparo desde el corazón del área, que tras desviarse ligeramente se coló en la puerta del alemán Marcel Schuhen.

"No recuerdo mucho el gol, fue un poco confuso porque hubo muchos desvíos (del balón), pero si no entraba pienso que el árbitro iba a pitar penal porque creo que fue mano (rival). Me lo han anotado a mí y estoy muy contento", reconoció tras el encuentro.

Éderson (Atlalanta/BRA): El centrocampista de 24 años facturó para encaminar la victoria de la 'Dea' ante Monza (3-0).

El ex de Corinthians sumó así su cuarta diana en la Serie A desde su llegada a la Salernitana en la campaña 2021-22.

Atacantes:

Julián Álvarez (Manchester City/ARG): La 'Araña' convirtió su segunda diana en la presente temporada de la Premier League en la victoria por goleada ante Fulham (5-1).

El ariete 'albiceleste' encaminó la victoria local al abrir el marcador pasada la primera media hora del encuentro (31) con un disparo a ras de césped luego de combinarse con su compañero en ataque Erling Haaland.

Lautaro Martínez (Inter de Milán/ARG): El 'Toro' firmó un 'doblete' en el triunfo por goleada ante la Fiorentina (4-0).

El atacante argentino suma tres jornadas consecutivas viendo puerta y llegó a cinco goles, colocándose en la cima de la tabla de goleo en la Serie A.

Gabriel Jesus (Arsenal/BRA): El delantero brasileño, recientemente recuperado de una lesión, se estrenó como goleador en la presente temporada en la victoria de los 'Gunners' ante el Manchester United (3-1).

