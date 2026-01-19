Sudamericanos en Europa (once ideal): Lautaro Martínez se aferra a la cima y Dybala brilla con la Roma

El delantero argentino Lautaro Martínez facturó para que el Inter de Milán se impusiera al Udinese por la mínima (1-0), afianzándose en la cima de la tabla en la Serie A.

También en Italia, el atacante albiceleste Paulo Dybala fue la gran figura en el triunfo de la Roma ante el Torino (2-0) al marcar un tanto y dar una asistencia.

Tras la disputa de los partidos la jornada en las grandes ligas europeas, el once de la jornada queda formado por los siguientes jugadores (3-4-3): Paulo Gazzaniga – Abner Vinícius, Lisandro Martínez, Cristian Romero – Igor Paixao, Cristian Cásseres, Sorriso, Rodrigo Zalazar – Lautaro Martínez, Santiago Hidalgo, Paulo Dybala.

Arquero:

Paulo Gazzaniga (Girona/ARG): El cancerbero argentino hiló su segunda valla invicta en la Liga en el triunfo ante el Espanyol (2-0).

Además, llegó a 30 puertas a cero en 129 partidos con el Girona.

Defensores:

Abner Vinícius (Olympique de Lyon/BRA): El lateral zurdo facturó en el triunfo ante el Brest (2-1) en la Ligue 1 de Francia.

Con ello, el carrilero hiló su segundo partido en el campeonato francés viendo puerta y llegó a cinco tantos en la presente temporada.

Lisandro Martínez (Manchester United/ARG): El central albiceleste disputó su primer derbi ante el Manchester City (2-0) en un año, luego de recuperarse de una lesión que lo mantuvo nueve meses fuera de las canchas.

El defensor fue clave para que el cuadro local se hiciera con la victoria, impidiendo que el noruego Erling Haaland descontara para el rival.

Lautaro Valenti (Parma/ARG): El central fue titular y disputó los 90 minutos en el empate sin goles ante el Génova (0-0) y fue clave para que su equipo consiguiera su segunda valla invicta consecutiva.

El Parma sumó tres partidos sin conocer la derrota, colocándose en el puesto 12 de la tabla con 23 unidades.

Volantes y centrocampistas:

Igor Paixao (Olympique de Marsella/BRA): El brasileño contribuyó con un tanto al triunfo fuera de casa ante el Angers (5-2).

Igor Paixao llegó a nueve dianas en 23 partidos disputados en lo que va de la campaña.

Cristian Cásseres (Toulouse/VEN): El centrocampista vinotinto se estrenó como goleador en la presente temporada en la victoria ante el Niza (5-1).

Sorriso (Famalicao/BRA): El volante facturó para que su equipo se llevara el triunfo por la mínima ante el Santa Clara (1-0).

Sorriso suma dos goles en los últimos tres partidos del campeonato portugués.

Rodrigo Zalazar (Braga/URU): El volante charrúa hiló su tercer partido en la Liga de Portugal viendo puerta en el triunfo ante el Tondela.

Zalazar suma 14 goles y tres asistencias en 30 partidos disputados en lo que va de la campaña.

Atacantes:

Lautaro Martínez (Inter de Milán/ARG): El Toro facturó para asegurar el triunfo por la mínima ante el Udinese (1-0).

El ex de Racing llegó a once dianas y cuatro asistencias en lo que va de la temporada en el campeonato italiano, ampliando su ventaja como líder de goleo a tres goles sobre el segundo clasificado, el estadounidense Christian Pulisic (8).

"Ha sido una victoria importante porque sabemos lo que significa jugar en este estado contra un equipo tan físico", dijo tras el encuentro.

Santiago Hidalgo (Toulouse/ARG): El ariete fue la gran figura en la goleada ante el Niza (5-1) al contribuir con un doblete.

El ex de Independiente suma cuatro dianas en los últimos cinco partidos del campeonato francés.

Paulo Dybala (AS Roma/ARG): La Joya fue la gran figura en la victoria ante el Torino (2-0) al contribuir con un tanto y una asistencia.

El delantero puso fin a una sequía de nueve partidos de la Serie A sin ver puerta.

"Paulo dio verdaderamente una actuación del más alto nivel. Cuando todo se acomoda a su alrededor, su nivel sube también. Vamos a intentar construir a partir de eso de cara a los próximos partidos", dijo el entrenador Gian Piero Gasperini tras el encuentro.