Sudamericanos en Europa (once ideal): Lautaro Martínez sigue en racha y Enzo Fernández salva al Chelsea

El delantero argentino Lautaro Martínez facturó para encaminar el triunfo del Inter de Milán ante la Cremonese (2-0). Con ello, el Toro hiló su tercera jornada en la Serie A viendo puerta.

En Inglaterra, el centrocampista argentino Enzo Fernández convirtió un tanto sobre la hora para sellar el triunfo del Chelsea ante el West Ham (3-2). Esto, después de que su equipo se viera obligado a remontar un 2-0 en contra.

Tras la disputa de los partidos del fin de semana en las grandes ligas europeas, el once de la jornada queda formado por los siguientes jugadores (3-4-3): Lucao – Bremer, Arthur, Thalisson Kelven – Enzo Fernández, Luis Díaz, Vinícius Jr., Casemiro – Lautaro Martínez, Gabriel Jesus, Joao Pedro

Arquero:

Lucao (Gil Vicente/BRA): El arquero de 24 años debutó con la camiseta de los Gallos en la goleada ante el Famalicao (5-0), cosechando su primera valla invicta en el Viejo Continente.

Defensores:

Bremer (Juventus/BRA): El veterano central facturó por partida doble en la victoria ante el Parma (4-1) en la Serie A.

El zaguero brasileño ha convertido tres dianas en el campeonato italiano desde su regreso de una lesión a mediados de diciembre.

Arthur (Bayer Leverkusen/BRA): El defensor brasileño se estrenó como goleador en la Bundesliga en la victoria ante el Eintracht Fráncfort (3-1).

Thalisson Kelven (Genclerbirligi/BRA): El central facturó para encaminar el triunfo ante el Gaziantep (2-1) en la Super Liga turca.

El zaguero brasileño ha marcado dos goles en lo que va de la temporada.

Volantes y centrocampistas:

Enzo Fernández (Chelsea/ARG): El centrocampista albiceleste facturó sobre la hora para sellar el triunfo ante el West Ham United (3-2) en la Premier League.

El argentino puso el 3-2 definitivo en tiempo de compensación (90+2') después de aprovechar un balón suelto en el área para disparar.

Enzo Fernández llegó así a once tantos y cuatro asistencias en 35 partidos disputados en lo que va de la campaña.

Luis Díaz (Bayern Múnich): El guajiro fue la gran figura en la igualada ante el Hamburgo (2-2) al convertir un tanto 45 segundos después de ingresar de cambio (46').

Con ello, el colombiano llegó a diez dianas en la Bundesliga y 15 desde su llegada al club en el mercado estival.

Vinícius Jr (Real Madrid/BRA): El extremo brasileño marcó para encaminar el triunfo ante el Rayo Vallecano (2-1) en el Santiago Bernabéu.

Con ello, Vini puso fin a una racha de 13 partidos sin ver puerta en el campeonato español.

Casemiro (Manchester United/BRA): El centrocampista brasileño marcó y asistió en la victoria ante el Fulham (3-2) en la Premier League.

El ex del Real Madrid suma cinco dianas y dos asistencias en la presente temporada del campeonato inglés.

Atacantes:

Lautaro Martínez (Inter de Milán/ARG): El Toro hiló su tercer partido en la Serie A viendo puerta en la victoria ante la Cremonese (2-0).

El capitán neroazzurro abrió el marcador (16') de un potente cabezazo en el cobro de un tiro de esquina.

Lautaro Martínez lidera la tabla de goleo con 13 dianas y cuatro asistencias en 23 partidos disputados hasta el momento.

Gabriel Jesus (Arsenal/BRA): El atacante brasileño facturó para poner el broche de oro en la goleada ante el Leeds (4-0).

Jesus, que ingresó de cambio en la segunda mitad (75'), cerró la cuenta de los Gunners (86') con un remate a un balón suelto en el área.

Con ello, el brasileño llegó a 30 dianas en 111 partidos disputados con la camiseta del Arsenal.

Joao Pedro (Chelsea/BRA): El delantero brasileño marcó y asistió en la victoria ante el West Ham United (3-2) en la Premier League.

Joao Pedro emprendió la remontada local al poner el 2-1 parcial en el marcador (56') de un cabezazo y redondeó su buena actuación al iniciar la jugada que provocó el tanto de la victoria (90+2').

El ex del Brighton llegó a 12 dianas y cinco asistencias en 32 partidos disputados en lo que va de la temporada.