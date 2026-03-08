Sudamericanos en Europa (once ideal): luis Díaz lidera triunfo del Bayern y Estupiñán se estrena con el Milan

El volante colombiano Luis Díaz marcó y asistió en la victoria del Bayern Múnich ante el Borussia Monchengladbach (4-1) y llegó a 20 goles anotados desde su llegada al club en el mercado estival.

En Italia, el ecuatoriano Pervis Estupiñán convirtió su primer tanto en la Serie A para darle el triunfo al AC Milan ante el Inter (1-0) en el "derbi de la Madonnina".

Tras la disputa de los partidos del fin de semana en las grandes ligas europeas y la Copa de Inglaterra, el once de la jornada queda formado por los siguientes jugadores (3-4-3): Gerónimo Rulli, Santiago Mouriño, Luis Alfonso Espino, Pervis Estupiñán, Luis Díaz, Federico Valverde, Nicolás González, Alejandro Garnacho, Luis Javier Suárez, Martín Satriano, Joao Pedro.

Arquero:

Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella/ARG): el arquero puso fin a una racha de 11 partidos en la Ligue 1 encajando al menos un tanto en el triunfo por la mínima ante el Toulouse (1-0).

"Necesitábamos esta victoria. Pusimos presión al Lyon (en la tabla) y recuperamos el tercer puesto", dijo el arquero tras el encuentro.

Defensores:

Santiago Mouriño (Villarreal/URU): el lateral diestro marcó su primer tanto con el Submarino Amarillo en la victoria ante el Elche (2-1).

Luis Alfonso Espino (Rayo Vallecano/URU): "Pacha" convirtió su segunda diana en la temporada para que su equipo rescatara un punto del empate ante Sevilla (1-1).

"Teníamos ganas de ganar, pero sumamos, que es lo importante. Todo lo que sea sumar es bueno", dijo el lateral charrúa tras el encuentro.

El Rayo hiló su quinto partido sin conocer la derrota y logró aumentar su ventaja con respecto a la zona de descenso a 6 unidades.

Pervis Estupiñán (AC Milan/ECU): el ecuatoriano se estrenó como goleador con la camiseta rossonera con el tanto que selló el triunfo ante el Inter de Milán (1-0) en el derbi de la ciudad.

"Es el gol más importante de mi carrera", dijo a la televisión italiana tras el encuentro.

Volantes y centrocampistas:

Luis Díaz (Bayern Múnich/COL): el guajiro marcó y asistió para encaminar el triunfo ante el Borussia Monchengladbach (4-1) y llegó a 20 goles anotados en 35 partidos disputados con la camiseta del gigante bávaro.

Federico Valverde (Real Madrid/URU): el "Halcón" facturó sobre la hora para que el cuadro merengue se llevara la victoria ante el Celta de Vigo (2-1).

Valverde sumó su segunda diana en los últimos cuatro partidos del campeonato ibérico y llegó a 35 tantos en 361 partidos disputados con el Real Madrid.

Nicolás González (Atlético de Madrid/ARG): el extremo argentino convirtió su primer doblete en el campeonato español en el triunfo ante la Real Sociedad (3-2).

"Hacía tiempo que no me tocaba marcar, hoy hacerlo en el estadio (Metropolitano), con este público, me pone muy feliz", dijo el ex de la Fiorentina tras el encuentro.

Alejandro Garnacho (Chelsea/ARG): el argentino fue la gran figura en el triunfo ante el Wrexham (4-2) con la que el cuadro londinense aseguró su pase a los cuartos de final de la Copa de Inglaterra.

Garnacho puso el 3-2 en el marcador apenas iniciada la prórroga (96') de un potente disparo de primera que dejó sin opciones al arquero rival.

"Ale está en un gran momento. Su gol, la energía que tuvo durante 120 minutos, fueron magníficos", dijo el entrenador Liam Rosenior tras el encuentro.

Atacantes:

Luis Javier Suárez (Sporting de Lisboa/COL): el atacante colombiano facturó por sexta jornada consecutiva en la igualada ante el Braga (2-2).

Suárez llegó a 23 dianas y cuatro asistencias en la presente temporada de la Liga de Portugal y se mantiene en la cima de la tabla de goleo con tres goles de ventaja sobre el segundo clasificado, Vangels Pavlidis (20).

Martín Satriano (Getafe/URU): el delantero uruguayo facturó por segunda jornada consecutiva en el triunfo ante el Real Betis (2-0).

Satriano suma tres goles en ocho partidos de Liga disputados desde su llegada al club en el mercado invernal.

Joao Pedro (Chelsea/BRA): el brasileño contribuyó con un tanto a la victoria ante el Wrexham (4-2) en los octavos de final de la Copa de Inglaterra.