Sudamericanos en Europa (once ideal): Luis Díaz mantiene la racha

El volante colombiano Luis Díaz facturó por segunda jornada consecutiva en el triunfo del Bayern Múnich ante el Augsburgo (3-2).

‘Lucho’ suma tres dianas y dos asistencias en cuatro partidos disputados con el cuadro bávaro.

En Italia, el delantero argentino Valentín ‘Taty’ Castellanos fue la figura en la goleada de la Lazio ante el Hellas Verona (4-0) al registrar un tanto y dos asistencias.

Tras la disputa de los partidos del fin de semana en las grandes ligas europeas, el once de la jornada queda formado por los siguientes jugadores (3-4-3): Alisson Becker – Davinson Sánchez, Marcos López, Kevin Andrade – Luis Díaz, Enzo Fernández, Lucas Paquetá, Vinícius Júnior – Joao Pedro, Valentín Castellanos, Matías Soulé.

Arquero:

Alisson Becker (Liverpool/BRA): El arquero brasileño consiguió su primera valla invicta de la temporada en el triunfo ante el Arsenal (1-0) en la Premier League.

Defensores:

Davinson Sánchez (Galatasaray/COL): El central contribuyó con un gol a la victoria ante el Rizespor (3-1) en la Superliga turca.

El colombiano abrió el marcador (20) de un cabezazo a un centro del brasileño Gabriel Sara y con ello registró el tanto 4000 en la historia de la institución.

“Ayudar al equipo es importante; estas cifras son históricas”, dijo a los medios del club tras el encuentro.

Marcos López (Copenhague/PER): El lateral peruano facturó en la goleada ante el Randers (5-1) con el que el cuadro de la capital danesa se consolidó en la cima de la tabla.

Kevin Andrade (Baltika/COL): El ex del América de Cali se estrenó como goleador en la presente temporada en el triunfo ante el Akron (2-0) en la Premier League rusa.

Con el triunfo, el cuadro de Kaliningrado llegó a 15 unidades para mantenerse en la tercera posición de la tabla, a un punto del líder, Krasnodar (16).

Volantes y centrocampistas:

Luis Díaz (Bayern Múnich/COL): ‘Lucho’ facturó en el triunfo a domicilio ante el Augsburgo (3-2) y suma ya tres dianas y dos asistencias en tan sólo cuatro partidos disputados con el cuadro bávaro.

“(Luis Díaz) se esfuerza mucho para aprovechar (las oportunidades) porque siempre está activo. Para mí es más importante marcar un gol en el momento justo, que marcar cuatro o cinco en un partido y luego estar cinco meses sin marcar. Siempre está ahí; es una amenaza (para los rivales) y estamos contentos con su energía”, dijo el entrenador Vicent Kompany tras el encuentro.

Enzo Fernández (Chelsea/ARG): El centrocampista fue la figura más destacada en el triunfo ante el Fulham (2-0) al registrar un tanto y una asistencia.

El argentino, que portó el gafete de capitán y disputó los 90 minutos, hiló dos partidos viendo puerta.

Lucas Paquetá (West Ham United/BRA): El brasileño facturó por segunda jornada consecutiva en el triunfo ante el Nottingham Forest (3-0).

Vinícius Júnior (Real Madrid/BRA): El brasileño volvió a la titularidad y fue clave en el triunfo ante el Mallorca (2-1) al convertir el tanto de la sentencia.

"Vinícius ha aportado mucho; ha jugado mejor que ante Osasuna (1-0). Sigue marcando, que es muy importante", dijo el entrenador Xabi Alonso después de que el brasileño hilara su segundo partido viendo puerta.

Atacantes:

Joao Pedro (Chelsea/BRA): El delantero brasileño facturó por segundo partido al hilo en el triunfo ante el Fulham (2-0).

Valentín 'Taty' Castellanos (Lazio/ARG): El atacante argentino fue la gran figura en la goleada ante el Hellas Verona (4-0) al marcar un tanto y dar dos asistencias.

"Marcar goles siempre es importante para un delantero", dijo a la televisión italiana tras ser elegido el MVP del encuentro.

Matías Soulé (Roma/ARG): El ariete 'albiceleste' convirtió su primer tanto en la temporada para sellar el triunfo de la 'Loba' ante el Pisa (1-0).

