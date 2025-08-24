Sudamericanos en Europa (once ideal): Luis Díaz marca en la Bundesliga y Nico Paz lidera el triunfo del Como

El volante colombiano Luis Díaz convirtió un tanto y dio dos asistencias en la goleada del Bayern Múnich ante el Leipzig (6-0) en la jornada inaugural de la Bundesliga.

En Italia, el argentino Nicolás Paz fue la gran figura en la victoria del Como ante la Lazio (2-0) al marcar un gol y registrar una asistencia.

Tras la disputa de los partidos del fin de semana en las grandes ligas europeas, el once de la jornada queda formado por los siguientes jugadores (3-4-3): Luiz Júnior – Wesley França, Nicolás Marichal, Nehuén Pérez – Luis Díaz, Enzo Fernández, Moisés Caicedo, Nicolás Paz – Joao Pedro, Vinícius Júnior, Guilherme Schettine.

Arquero:

Luiz Júnior (Villarreal): El arquero brasileño hiló su segunda valla invicta en la Liga en la goleada ante el Girona (5-0).

Con el triunfo, el "Submarino Amarillo" se hizo con el liderato en la tabla.

Defensores:

Wesley França (Roma): El defensor de 21 años se estrenó como goleador en Europa con el tanto que selló el triunfo ante el Bolonia (1-0) en la jornada inaugural de la Serie A.

Nicolás Marichal (Dínamo de Moscú): El central convirtió su primer tanto en el campeonato ruso luego de 86 partidos en la victoria ante el Pari NN (3-0).

Nehuén Pérez (Oporto): El zaguero albiceleste contribuyó con un tanto al triunfo de los "Dragones" ante el Casa Pia (4-0).

Volantes y centrocampistas:

Luis Díaz (Bayern Múnich): "Lucho" fue una de las grandes figuras en la goleada ante el Leipzig (6-0) al firmar un tanto y un doblete de asistencias.

"(Luis Díaz) no sólo disfruta el fútbol, también juega para el equipo. No hay un jugador que dé actuaciones perfectas y haga todo bien, pero él corre como los jugadores que todavía tienen algo que probar y no han ganado nada, y eso es lo más importante para mí", señaló el entrenador Vincent Kompany tras el encuentro.

Enzo Fernández (Chelsea): El centrocampista convirtió su primer tanto en la campaña en el triunfo ante el West Ham United (5-1).

Enzo Fernández, que volvió a portar el gafete de capitán, llegó a diez tantos en 84 partidos disputados en la Premier League.

Moisés Caicedo (Chelsea): El ecuatoriano contribuyó con un tanto a la goleada a domicilio ante el West Ham (5-1).

Caicedo llegó a 100 partidos disputados con la camiseta del Chelsea con un saldo de cuatro goles y diez asistencias.

Nico Paz (Como): El argentino marcó y asistió en la victoria ante la Lazio (2-0) en la jornada inaugural de la Serie A.

"(Nico) está muy contento en Como; quiere ser un jugador de élite. Siempre entrena tiros libres y (hoy) ha marcado", dijo tras el entrenador Cesc Fábregas en torno al interés del Tottenham en el futbolista argentino.

Atacantes:

Joao Pedro (Chelsea): El brasileño se estrenó como goleador con la camiseta del cuadro londinense en el triunfo ante el West Ham United (5-1).

Además, contribuyó con un doblete de asistencias y fue elegido el Jugador Más Valioso del encuentro.

"Conseguir nuestra primera victoria fue muy importante. Nos ayudará a prepararnos para lo que viene", dijo el brasileño a los medios del club.

"Comenzamos abajo 1-0, pero mostramos unión para ganar", señaló.

Vinícius Júnior (Real Madrid): El brasileño fue clave en el triunfo ante el recién ascendido Oviedo (3-0) al firmar un tanto y una asistencia después de ingresar de cambio.

Guilerme Schettine (Moreirense): El ariete brasileño marcó un doblete para que su equipo se llevara los tres puntos en la victoria ante el Vitoria de Guimaraes (2-0).

Schettine hiló su tercera jornada viendo puerta en la Liga de Portugal para llegar a cuatro dianas, haciéndose con el liderato en el campeonato de goleo.

