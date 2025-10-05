Sudamericanos en Europa (once ideal): Luis Díaz marca un doblete y Alexis Sánchez brilla frente al Barcelona

El volante colombiano Luis Díaz convirtió un doblete y dio una asistencia para que el Bayern Múnich se impusiera al Eintracht Fráncfort (3-0), extendiendo su racha perfecta a diez triunfos consecutivos en lo que va de la campaña.

En España, el delantero chileno Alexis Sánchez marcó un tanto desde el manchón penal para que el Sevilla pusiera fin a diez años sin ganar frente al Barcelona (4-1) en la Liga española.

En Italia, el también argentino Lautaro Martínez facturó para encaminar el triunfo del Inter de Milán ante el Cagliari (2-0).

Tras la disputa de los partidos del fin de semana en las grandes ligas europeas, el once de la jornada queda formado por los siguientes jugadores (3-4-3): Gerónimo Rulli – 'Pacha' Espino, Léo Santos, Claudio Winck – Luis Díaz, Vinícius Jr., Moisés Caicedo, Matías Soulé – Lautaro Martínez, Alexis Sánchez, Joaquín Panichelli.

Arquero:

Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella/ARG): El arquero argentino sumó su tercera valla invicta en la Ligue 1 de Francia en el triunfo ante el Metz (3-0).

Además, sumó su segunda puerta a cero consecutiva tras la victoria ante el Ajax (4-0) en la Champions League.

Defensores:

'Pacha' Espino (Rayo Vallecano/URU): El lateral zurdo fue el héroe de la Franja al marcar el tanto que selló el triunfo ante la Real Sociedad (1-0) tras ingresar de cambio.

Con la victoria, el Rayo Vallecano puso fin a una racha de seis partidos sin ganar en la Liga.

Léo Santos (Nacional de Madeira/BRA): El central convirtió su segunda diana en la Liga de Portugal en la victoria ante el Moreirense (3-2).

Claudio Winck (Kasimpasa/BRA): El lateral brasileño facturó para asegurar un punto del empate ante el Konyaspor (1-1).

Volantes y centrocampistas:

Luis Díaz (Bayern Múnich/COL): El guajiro fue la gran figura en el triunfo ante el Eintracht Frankfurt (3-0) al marcar un doblete y dar una asistencia.

Con ello, el colombiano llegó a cinco dianas y cuatro asistencias en seis partidos disputados en la Bundesliga.

"Hoy hay que elogiar a Lucho Díaz. Estuvo activo desde el primer minuto; siempre involucrado, incluso cuando no marcaba. Esa energía, esa actividad, se transmite a todo el equipo. Se necesitan jugadores así, que puedan rendir semana tras semana", dijo el entrenador Vincent Kompany a los medios del club.

Vinícius Jr. (Real Madrid/BRA): El brasileño jugó un papel clave en el triunfo ante Villarreal (3-1) al facturar por partida doble.

Moisés Caicedo (Chelsea/ECU): El centrocampista ecuatoriano convirtió su tercer tanto en la temporada para encaminar el triunfo ante el Liverpool (2-1) en la Premier League.

Matías Soulé (Roma/ARG): El argentino jugó un papel decisivo en el triunfo ante la Fiorentina (2-1) al contribuir con un tanto y una asistencia.

Soulé llegó a tres dianas y dos asistencias en lo que va de la temporada en la Serie A.

En tanto, la Roma hiló su tercera victoria en el campeonato italiano para colocarse en el segundo puesto de la clasificación igualado en puntos con el líder, Nápoles (15).

Atacantes:

Lautaro Martínez (Inter de Milán/ARG): El Toro hiló su tercer partido marcando en el triunfo ante la Cremonese (4-1) en la Serie A.

El capitán neroazzurro llegó a cinco goles y una asistencia en siete partidos disputados en lo que va de la campaña, cuatro de ellos en la última semana.

Alexis Sánchez (Sevilla/CHI): El chileno marcó un tanto desde el manchón penal para encaminar el triunfo ante su ex equipo, Barcelona (4-1).

Sevilla puso fin a una racha de diez años sin imponerse al conjunto catalán en La Liga, con 15 derrotas y cuatro empates desde su último triunfo (2-1), en octubre de 2015.

"En mi vida siempre he hecho récords y cuando la gente termina el partido, miras cómo celebran los jugadores, los que están en el banquillo y es lindo de ver", dijo tras el encuentro.

Joaquín Panichelli (Estrasburgo/ARG): El delantero argentino firmó un doblete en la goleada ante el Angers (5-0).

'Pani' llegó a cinco dianas en siete jornadas del campeonato francés y lidera la tabla de goleo junto al atacante del Mónaco Ansu Fati.

