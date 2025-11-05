Sudamericanos en Europa (once ideal): Luis Díaz marca un doblete y Lautaro Martínez llega a 160 goles con el Inter

El volante colombiano Luis Díaz marcó un doblete el martes en Champions para que el Bayern Múnich se llevara una victoria (2-1) de su visita a la casa del PSG, vigente campeón europeo.

En Italia, el argentino Lautaro Martínez y el brasileño Carlos Augusto facturaron para que el Inter de Milán se impusiera al Kairat de Kazajistán (2-1). El Toro llegó así a 160 goles con la camiseta nerazzurra.

Tras la disputa de los partidos de la cuarta jornada en la fase de grupo único de la Champions League, el once de la jornada queda formado por los siguientes jugadores (3-4-3): Gerónimo Rulli – Maximiliano Araújo, Cristian Romero, Carlos Augusto – Alexis Mac Allister, Luis Díaz, Alejandro Garnacho, Joelinton – Julián Álvarez, Estevao, Lautaro Martínez.

Arquero:

Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella/ARG): El argentino fue titular y disputó los 90 minutos en el descalabro ante el Atalanta (1-0).

Aunque recibió un gol, evitó que la derrota fuera más abultada al registrar dos paradas decisivas.

Defensores:

Maximiliano Araújo (Sporting de Lisboa/URU): El zaguero uruguayo facturó en el empate ante la Juventus (1-1), estrenándose como goleador en la presente temporada

Cristian Romero (Tottenham/ARG): El central jugó un papel clave en la goleada ante Copenhague (4-0) al ayudar a mantener la puerta a cero y registrar una asistencia.

Carlos Augusto (Inter de Milán/BRA): El zaguero fue la gran figura en el triunfo ante el Kairat de Almaty (2-1) al marcar el tanto que aseguró los tres puntos para el cuadro nerazzurro.

Volantes y centrocampistas:

Alexis Mac Allister (Liverpool/ARG): El argentino selló el triunfo por la mínima ante el Real Madrid (1-0) con su primer tanto en la temporada.

El futbolista "albiceleste" marcó el único tanto del encuentro (61') con un remate de cabeza en el cobro de un tiro libre, llevándose el trofeo al Jugador del Partido.

"Fue realmente bueno (marcar el gol del triunfo). Generalmente soy el que bloquea para Hugo (Ekitiké), pero vi el espacio y que era una buena pelota y sólo cabeceé", detalló tras el encuentro.

Luis Díaz (Bayern Múnich/COL): El guajiro fue héroe y villano en la victoria ante el PSG (2-1), vigente campeón del torneo.

El colombiano firmó un doblete para adelantar al cuadro bávaro, pero vio la roja directa al término de la primera parte (45') por una dura entrada sobre un rival.

Díaz llegó a 14 goles en la UCL, incluyendo un tanto en fase de clasificación, para superar a Jackson Martínez como máximo goleador colombiano en la historia del torneo.

Alejandro Garnacho (Chelsea/ARG): El Bichito facturó tras ingresar de cambio para que el cuadro londinense rescatara un punto del empate ante el Qarabag (2-2).

El argentino suma dos dianas en nueve partidos disputados con la camiseta del Chelsea.

Joelinton (Newcastle/BRA): El centrocampista convirtió su primer tanto europeo en la temporada para sellar el triunfo ante el Athletic de Bilbao (2-0).

Atacantes:

Julián Álvarez (Atlético de Madrid/ARG): La Araña facturó para encaminar el triunfo rojiblanco ante el Royale Union de Bélgica (3-1).

El atacante abrió el marcador (39') con un remate desde el corazón del área a un pase medido de su compatriota Giuliano Simeone.

Julián Álvarez, quien fue titular y disputó el partido completo, llegó a 30 partidos disputados en la máxima competición europea con un saldo de 17 goles y siete asistencias.

Estevao (Chelsea/BRA): El brasileño de 18 años hiló su segunda jornada en la UCL viendo puerta en la igualada ante el Qarabag (2-2).

El futbolista brasileño se llevó el trofeo al Jugador del Partido al haber "marcado el primer gol" y "registrar numerosos disparos y ocasiones creadas".

El ex del Palmeiras suma cuatro dianas y una asistencia en 15 partidos disputados con la camiseta del Chelsea.

Lautaro Martínez (Inter de Milán/ARG): El Toro llegó a 25 goles en la Champions League en el triunfo ante el Kairat de Almaty (2-1).

El atacante abrió el marcador al filo del descanso (45') con un potente disparo al centro de la portería después de realizar un vistoso control.

El argentino sumó tres jornadas consecutivas en el torneo continental viendo puerta.

