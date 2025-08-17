Sudamericanos en Europa (once ideal): Luis Díaz se lleva la Supercopa alemana y Panichelli ya es decisivo

El volante colombiano Luis Díaz tuvo un debut soñado con la camiseta del Bayern Múnich al convertir un tanto en el triunfo ante el Stuttgart (2-1) para conquistar la Supercopa de Alemania.

En Francia, el delantero argentino Joaquín Panichelli facturó en su debut con el Racing de Estrasburgo para sellar el triunfo ante el Metz (1-0).

Tras la disputa de los partidos del fin de semana en las grandes ligas europeas, el once de la jornada queda formado por los siguientes jugadores (3-4-3): Junior Reis – Nahuel Tenaglia, Ronald Araujo, Leandro Cabrera – Luis Díaz, Raphinha, Rodrigo Muniz, Lucas Torreira – Luis Suárez, Joaquín Panichelli, Richarlison.

Arquero:

Junior Reis (Villarreal): El arquero brasileño firmó su primera valla invicta de la temporada en el triunfo ante el recién ascendido Oviedo (2-0).

En total, el brasileño suma siete puertas a cero en 20 partidos disputados con el Submarino Amarillo.

Defensores:

Nahuel Tenaglia (Alavés): El zaguero albiceleste marcó un tanto sobre la hora para sellar el triunfo del cuadro vasco ante el Levante (2-1) en la jornada inaugural de la Liga.

El ex de Talleres, que fue titular y disputó los 90 minutos, sumó así su séptima diana en 118 partidos disputados con la camiseta del Alavés.

Ronald Araujo (Barcelona): El central uruguayo fue titular y portó el brazalete de capitán en el triunfo ante el Mallorca (3-0).

El zaguero charrúa se dijo "contento" luego de cosechar un triunfo en la jornada inaugural del campeonato español y lograr mantener la valla invicta.

"Se vio desde el principio lo que queríamos. Contento de empezar sumando acá (en Mallorca), una cancha difícil", señaló el futbolista uruguayo.

Leandro Cabrera (Espanyol): El uruguayo disputó los 90 minutos en el triunfo 'periquito' ante el Atlético de Madrid (2-1).

Volantes y centrocampistas:

Luis Díaz (Bayern Múnich): El volante 'cafetero' tuvo un debut soñado con la camiseta del cuadro bávaro al convertir el tanto que significó el triunfo ante el Stuttgart (2-1).

El equipo dirigido por Vincent Kompany conquistó así la Supercopa alemana y se mantiene como máximo ganador del trofeo con once títulos.

Raphinha (Barcelona): El volante brasileño contribuyó con un tanto al triunfo ante Mallorca (3-0).

El ex del Leeds abrió el marcador con un gol de vestidor (7) al conectar un centro medido de Lamine Yamal para enviar el esférico al fondo de la red de un testarazo.

Raphinha, que se mantiene fijo en el cuadro titular de Hansi Flick, disputó 77 minutos antes de salir de cambio con un saldo de 55 dianas en 145 partidos con la camiseta azulgrana.

Rodrigo Muniz (Fulham): El brasileño ingresó de cambio y acabó siendo decisivo para que su equipo rescatara un punto del empate ante el Brighton (1-1) al marcar en el último segundo.

Lucas Torreira (Galatasaray): El centrocampista charrúa registró su primera asistencia de la temporada en el triunfo ante el Karagumruk (3-0).

Torreira sirvió el pase para que el argentino Mauro Icardi pusiera el 3-0 definitivo en el marcador (87).

Atacantes:

Luis Suárez (Sporting de Lisboa): El delantero colombiano se estrenó como goleador en la Liga de Portugal con un doblete en el triunfo ante el Arouca (6-0).

El ariete, que llegó al club procedente del Almería en el mercado de pretemporada, suma dos goles en tres partidos disputados con el cuadro lisboeta.

Joaquín Panichelli (Racing de Estrasburgo): El delantero albiceleste se estrenó como goleador en la Ligue 1 de Francia al convertir el tanto que selló el triunfo del cuadro de Alsacia ante el Metz (1-0).

Richarlison (Tottenham): El atacante brasileño facturó por partida doble para encaminar el triunfo de los 'Spurs' ante el Burnley (3-0) en la jornada inaugural de la Premier League.