Sudamericanos en Europa (once ideal): Luis Díaz se proclama campeón y Emiliano Buendía luce en Alemania

El Liverpool se proclamó campeón de la Premier League al imponerse por goleada al Tottenham (5-1) en Anfield. El volante colombiano Luis Díaz firmó el tanto que encaminó el triunfo 'Red'.

En Alemania, el centrocampista argentino Emiliano Buendía facturó para sellar la victoria del Bayer Leverkusen ante el Augsburgo (2-0).

Tras la disputa de los partidos del fin de semana en las grandes ligas europeas, el once de la jornada queda formado por los siguientes jugadores (3-4-3): Alisson Becker – Alexandro, Nicolás Otamendi, Luccas Claro – Luis Díaz, Emiliano Buendía, Alexis Mac Allister, Nicolás González – Matías Soulé, Matheus Cunha, Igor Paixao.

Arquero:

Alisson Becker (Liverpool/BRA): El guardameta brasileño fue titular y disputó los 90 minutos en la goleada ante el Tottenham (5-1) con la que el conjunto 'Red' se proclamó campeón de la Premier League.

Alisson ha conquistado nueve títulos con la camiseta del Liverpool.

Defensores:

Alexandro (Lille/BRA): El brasileño facturó para encaminar el triunfo ante el Angers (2-0), estrenándose como goleador en la presente campaña de la Ligue 1.

Nicolás Otamendi (Benfica/ARG): El central contribuyó con un tanto a la goleada ante el AVS (6-0).

El zaguero albiceleste suma seis dianas en lo que va de la temporada.

Luccas Claro (Eyupspor/BRA): El ex de Fluminense facturó por primera vez en la temporada, aunque no pudo evitar el descalabro ante el Galatasaray (1-5).

Volantes y centrocampistas:

Luis Díaz (Liverpool/COL): 'Lucho' facturó para encaminar el triunfo por goleada ante el Tottenham (5-1).

El guajiro, que llegó a cien partidos disputados en la Premier League, se proclamó campeón del torneo británico por primera ocasión y sumó su quinto título con el Liverpool.

Emiliano Buendía (Bayer Leverkusen/ARG): El volante argentino convirtió su segundo tanto en la Bundesliga para sellar el triunfo ante el Augsburgo (2-0).

El ex del Aston Villa fue titular por segunda ocasión en 12 partidos del campeonato alemán y completó 64 minutos en el terreno de juego.

"(Buendía) merece jugar más; hoy estaba preparado y lo hizo muy bien, igual que en Heidenheim", dijo el entrenador Xabi Alonso

Por su parte, el argentino apuntó que "marcar en casa (por primera vez) es muy especial".

"Me he esforzado al máximo. He visto el espacio y lo he aprovechado para regatear, así es como vi la oportunidad. Estoy contento de haber ayudado de nuevo al equipo", comentó a los medios del club.

Alexis Mac Allister (Liverpool/ARG): El centrocampista argentino conquistó su primer título de Premier League gracias a la victoria ante el Tottenham (5-1).

El albiceleste contribuyó con un tanto al triunfo local y llegó a siete dianas en la presente temporada.

Nicolás González (Juventus/ARG): El volante argentino facturó para encaminar el triunfo ante el Monza (2-0) en la Serie A.

Nico fue titular y disputó 74 minutos antes de salir de cambio con un saldo de dos goles y dos asistencias en 22 partidos del campeonato italiano.

Atacantes:

Matías Soulé (Roma/ARG): El argentino fue la gran figura en el triunfo por la mínima ante el Inter de Milán (1-0) al convertir el único tanto del encuentro.

Soulé volvió a jugar en una posición más adelantada y sumó su segundo tanto en los últimos tres partidos del campeonato italiano.

La 'Loba' hiló 18 partidos sin conocer la derrota para llegar a 60 puntos y colocarse en la sexta posición de la tabla.

Matheus Cunha (Wolverhampton/BRA): El brasileño fue la gran figura en el triunfo ante el ya descendido Leicester (3-0) al firmar un tanto y dar dos asistencias.

El ariete llegó a 15 dianas y seis asistencias en la Premier League, igualando el récord de Roberto Firmino (2017-18) y Gabriel Martinelli (2022-23) con la mayor cantidad de goles de un brasileño en la misma temporada del campeonato inglés.

Igor Paixao (Feyenoord/BRA): El brasileño firmó un doblete en la victoria ante el Zwolle (4-0) en la Eredivisie.

El brasileño suma 16 goles y 17 asistencias en 43 partidos disputados hasta el momento.

