Sudamericanos en Europa (once ideal): Luis Díaz sigue en racha y Raphinha marca un doblete

El volante colombiano Luis Díaz hiló su tercera jornada en la Bundesliga viendo puerta en el triunfo del Bayern Múnich ante el Hamburgo (5-0).

El guajiro suma cuatro goles y dos asistencias en los cinco partidos que ha disputado desde su llegada al club.

En España, el brasileño Raphinha salió de la banca para firmar un doblete en la goleada del Barcelona ante Valencia (6-0).

Tras la disputa de los partidos del fin de semana en las grandes ligas europeas, el once de la jornada queda formado por los siguientes jugadores (3-4-3): Ederson – Yerry Mina, Marcelo Ferreira, David Sousa – Luis Díaz, Moisés Caicedo, Nicolás González, Raphinha – Giovanni Simeone, Juan Camilo Hernández, Joaquín Panichelli.

Arquero:

Ederson (Fenerbahçe/BRA): El brasileño debutó en la Súperliga turca con una valla invicta en el triunfo ante el Trabzonspor 1-0).

Defensores:

Yerry Mina (Cagliari/COL): El central facturó en el triunfo ante el Parma (2-0), el primero en la temporada para el cuadro sardo.

"Marcar siempre es maravilloso. Gracias a dios he tenido dos alegrías, una con la selección y hoy", dijo el central a los medios del Cagliari tras el encuentro.

Marcelo Ferreira (Moreirense/BRA): El zaguero convirtió su primer tanto en la campaña en la victoria ante el Rio Ave (3-1)

David Sousa (Casa Pia/BRA): El ex de Botafogo facturó para sellar el triunfo ante el Arouca (2-0) en su debut en la Liga de Portugal.

Volantes y centrocampistas:

Luis Díaz (Bayern Múnich/COL): Lucho hiló su tercer partido en la Bundesliga viendo puerta en la goleada ante el Hamburgo (5-0).

El colombiano puso el 4-0 parcial (29) de un riflazo desde fuera del área a un pase filtrado del alemán Joshua Kimmich.

Luis Díaz suma cuatro goles y dos asistencias en los cinco partidos que ha disputado desde su llegada al club.

Moisés Caicedo (Chelsea/ECU): El centrocampista marcó un golazo para asegurar que el cuadro londinense se llevara un punto del empate ante el Brentford (2-2).

Caicedo firmó el 2-1 parcial (85) de un potente disparo con efecto desde fuera del área luego de hacerse con un rebote.

Con ello, sumó su segunda diana en lo que va de la temporada del campeonato inglés.

Nicolás González (Atlético de Madrid/ARG): El volante argentino facturó en su debut como rojiblanco en el triunfo ante Villarreal (2-0).

"Nos ayudó el golazo de Nico. Hicimos un esfuerzo para que viniera y hoy vimos lo que nos da por izquierda con ese trabajo", dijo el entrenador Diego Simeone después de que su equipo conquistara su primera victoria de la temporada.

Raphinha (Barcelona/BRA): El brasileño registró un doblete en la victoria por goleada ante el Valencia (6-0) luego de ingresar en la segunda parte (46).

Raphinha, que no marcaba desde la jornada inaugural ante Mallorca (3-0), suma tres goles y una asistencia en cuatro partidos de Liga.

Atacantes:

Giovanni Simeone (Torino/ARG): El Cholito se estrenó como goleador con la camiseta del cuadro turinés con el tanto que selló el triunfo por la mínima ante la Roma (1-0).

El ex del Nápoles llegó a 74 dianas en 301 partidos disputados en la Serie A.

Juan Camilo Hernández (Real Betis/COL): El ariete cafetero convirtió su primer tanto de la campaña en el empate ante el Levante (2-2).

Joaquín Panichelli (Estrasburgo/ARG): El argentino fue la gran figura en el triunfo ante Le Havre (1-0) gracias a un grito en el último suspiro del encuentro.

El atacante albiceleste convirtió el único tanto del encuentro con el cobro de un tiro penal en tiempo de compensación (91’).

Panichelli suma ya tres dianas en cuatro partidos disputados en la Ligue 1 de Francia.

pnv/pm