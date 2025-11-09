Sudamericanos en Europa (once ideal): Luis Díaz vuelve a destacar

El volante colombiano Luis Díaz marcó un golazo en el empate entre el Bayern Múnich y el Unión Berlín (2-2) en la Bundesliga.

En Italia, el delantero argentino Lautaro Martínez facturó en el triunfo del Inter de Milán ante la Lazio (2-0) e igualó la marca de Sandro Mazzola como cuarto máximo goleador del Inter de Milán con 161 goles.

Tras la disputa de los partidos del fin de semana en las grandes ligas europeas, el once de la jornada queda formado por los siguientes jugadores (3-4-3): Emiliano Martínez – Jhon Lucumi, Thalisson Kelven, Mauro Júnior – Luis Díaz, Emiliano Buendía, Pablo Solari, Rodrigo Zalazar – Joao Pedro, Igor Thiago, Lautaro Martínez.

Arquero:

Emiliano Martínez (Aston Villa/ARG): El Dibu cosechó su tercera valla invicta en la Premier League en la victoria ante Bournemouth (4-0).

El argentino logró mantener el cero en la portería con tres atajadas, incluyendo un tiro penal.

Defensores:

Jhon Lucumí (Bolonia/COL): El defensor cafetero tuvo una destacada actuación en el triunfo ante el Nápoles (2-0) al contribuir con un gol.

Lucumí puso el 2-0 definitivo (66') con un potente cabezazo al centro al área, estrenándose como goleador en la Serie A luego de 104 partidos.

Thalisson Kelven (Genclerbirligi/BRA): El central se estrenó como goleador en la presente temporada en el triunfo ante el Basaksehir (2-1) en la Superliga turca.

Mauro Júnior (PSV/BRA): El lateral zurdo marcó y asistió en la victoria ante el AZ Alkmar (5-1) con la que el cuadro de Eindhoven se afianzó en la cima de la tabla.

El brasileño se estrenó como goleador en la presente temporada y sumó su quinto pase a gol en nueve partidos de la Eredivisie.

Volantes y centrocampistas:

Luis Díaz (Bayern Múnich/COL): El guajiro convirtió un golazo en la igualada ante el Unión Berlín (2-2) en la Bundesliga.

Lucho puso el 1-1 parcial en el marcador (38') cuando recuperó una pelota sobre la línea, recortó y casi desde el suelo, con un ángulo imposible, la mandó justo a la escuadra. "Necesitábamos ese momento de genialidad de ‘Lucho’. Claro que pudo haber marcado otro gol, pero la calidad que tenemos en este equipo es la que necesitamos para lograr nuestros objetivos. Tres goles esta semana; eso está muy bien para él", dijo el entrenador Vicent Kompany tras el encuentro.

Emiliano Buendía (Aston Villa/ARG): El centrocampista facturó para encaminar el triunfo ante el Bournemouth (4-0).

Emi abrió el marcador (28') con el cobro de un tiro libre desde fuera del área para llegar a tres goles en la presente temporada de la Premier League.

Pablo Solari (Spartak de Moscú/ARG): El ex de River Plate marcó un doblete en la victoria ante el Akhmat de Grozny en la Premier League rusa.

El argentino suma cuatro goles en 15 partidos disputados en lo que va de la temporada.

Rodrigo Zalazar (Braga/URU): El futbolista charrúa facturó desde los once metros para encaminar el triunfo ane el Moreirense (2-1) en la Liga de Portugal.

Atacantes:

Joao Pedro (Chelsea/BRA): El brasileño contribuyó con un tanto al triunfo ante el Wolverhampton (3-0) en la Premier League.

El atacante hiló su segunda jornada viendo puerta y suma ya cuatro dianas y tres asistencias en lo que va de la temporada.

Igor Thiago (Brentford/ BRA): El atacante firmó un doblete para asegurar los tres puntos de la victoria ante el Newcastle (3-1).

El delantero suma cuatro goles en los últimos cuatro partidos de la Premier League y marcha como el segundo máximo goleador en el torneo con ocho dianas, seis menos que el líder, Erling Haaland (14).

Lautaro Martínez (Inter de Milán/ARG): El Toro volvió a ver puerta en la Serie A en el triunfo ante la Lazio (2-0) con el que el cuadro nerazzurro volvió a la cima de la tabla.

El argentino abrió el marcador (3’) con un vistoso gol; un disparo al ángulo tras ingresar al área.

pnv/iga