Sudamericanos en Europa (once ideal): Mac Allister lidera goleada del Liverpool

El centrocampista argentino Alexis Mac Allister fue la gran figura en la goleada del Liverpool ante el Qarabag (6-0) al marcar un doblete.

En Italia, el delantero brasileño João Pedro facturó por partida doble para que el Chelsea se llevara los tres puntos ante el Nápoles.

Tras la disputa de la última jornada de la Fase de Liga de la Champions League, el once de la jornada queda formado por los siguientes jugadores (3-4-3): Alisson Becker – Maximiliano Araújo, Mathías Olivera, Bruno – Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Gabriel Martnielli, Raphinha – Joao Pedro, Alisson Santos, Anderson Silva

Arquero:

Alisson Becker (Liverpool/BRA): El cancerbero cosechó su tercera valla invicta consecutiva en la Champions League en la goleada ante el Qarabag (6-0).

El brasileño llegó a 30 puertas a cero en 69 partidos disputados en la máxima competición europea.

Defensores:

Maximiliano Araújo (Sporting de Lisboa/URU): El lateral zurdo registró su primera asistencia en el torneo en la victoria ante el Athletic de Bilbao (3-2).

En el cobro de un tiro libre, Araújo sirvió un centro para que Ousmane Diomandé pusiera el 1-1 parcial en el marcador (12').

Mathías Olivera (Nápoles/URU): El uruguayo firmó un doblete de asistencias, aunque no fue suficiente para evitar la derrota ante el Chelsea (3-2).

Bruno (Pafos/BRA): El zaguero se estrenó como goleador en la Champions League al contribuir con un tanto al triunfo ante el Slavia de Praga (4-1).

Volantes y centrocampistas:

Enzo Fernández (Chelsea/ARG): El centrocampista argentino vio puerta por segundo partido consecutivo al marcar un tanto en la victoria ante el Nápoles (3-2).

Enzo Fernández llegó así a diez tantos en lo que va de la campaña.

Alexis Mac Allister (Liverpool/ARG):El argentino fue la gran figura en la goleada ante el Qarabag (6-0) al registrar un doblete.

Gabriel Martinelli (Arsenal/BRA): El brasileño firmó un tanto en el triunfo ante el Kairat de Almaty (3-2).

Martinelli llegó a seis dianas y una asistencia en ocho partidos y se mantiene como el máximo realizador de los 'Gunners' en la competición.

Raphinha (Barcelona/BRA): El brasileño se estrenó como goleador en la presente temporada de la Champions League en la victoria ante Copenhague (4-1).

Atacantes:

João Pedro (Chelsea/BRA): El delantero facturó por partida doble para asegurar el triunfo ante el Nápoles (3-2) con el que el cuadro londinense logró meterse a los Octavos de Final.

"Trabajo duro e intento para estar siempre listo, hoy pude anotar dos goles", dijo tras el encuentro.

Alisson Santos (Sporting de Lisboa/BRA): El brasileño fue el gran héroe en el triunfo ante el Athletic de Bilbao (3-2) con el que el Sporting de Lisboa se metió a los octavos de Final en el último minuto.

Santos se encargó de sentenciar en el último segundo (94') tras haber entrado de cambio (87').

Anderson Silva (Pafos/BRA): El atacante convirtió un doblete en la victoria ante el Slavia de Praga (4-1) con la que el cuadro chipriota se despidió del torneo.