Sudamericanos en Europa (once ideal): Martinelli vuelve al rescate del Arsenal

El delantero chileno Alexis Sánchez fue una de las figuras de la jornada en la Liga española al convertir su primer tanto con la camiseta del Sevilla en el triunfo ante el Alavés (1-2).

En Inglaterra, el Arsenal logró sacarle el empate al Manchester City (1-1) en el último suspiro gracias al volante brasileño Gabriel Martinelli, que sumó así su segundo partido consecutivo viendo puerta.

Tras la disputa de los partidos del fin de semana en las grandes ligas europeas, el once de la jornada queda formado por los siguientes jugadores (3-4-3): Renan Ribeiro – Éder Militao, Carlos Augusto, Léo Realpe – Gabriel Martinelli, Nicolás Paz, Gleiker Mendoza, Rhaldney – Santiago Castro, Juan Camilo Hernández, Alexis Sánchez.

Arquero:

Renan Ribeiro (Estrela/BRA): El arquero fue clave para que su equipo rescatara un punto del empate ante el Tondela (0-0) al realizar ocho atajadas. El Estrela logró alejarse de la zona de descenso, colocándose en el puesto 13 con cuatro unidades.

Defensores:

Éder Militao (Real Madrid/BRA): El central se estrenó como goleador en la presente temporada en el triunfo ante el Espanyol (2-0).

El zaguero adelantó al cuadro local (22) de un potente derechazo desde fuera del área, luego de recibir un balón medido del uruguayo Federico Valverde y abrirse espacio para definir.

Carlos Augusto (Inter de Milán/BRA): El defensor fue clave en el triunfo ante el Sassuolo (2-1) al provocar un autogol del cuadro rival en plena carambola en el área.

Léo Realpe (Famalicao/ECU): El central ecuatoriano se estrenó como goleador en la Liga de Portugal en el empate ante el Casa Pía (1-1).

Volantes y centrocampistas:

Gabriel Martinelli (Arsenal/BRA): El brasileño jugó un papel clave para que los Gunners le sacaran el empate al Manchester City (1-1) en el último suspiro.

El volante ingresó de cambio en la recta final (80) para sellar la igualada (93) con un golazo de picada.

Nicolás Paz (Como/ARG): El argentino fue una de las figuras más destacadas en el triunfo ante la Fiorentina (2-1) al firmar un doblete de asistencias.

Nico llegó así a dos dianas y tres pases a gol en cuatro partidos de la Serie A.

Gleiker Mendoza (Kryvbas/VEN): El carrilero venezolano fue la gran figura en la victoria ante el Epitsentr (5-4) en el campeonato ucraniano al contribuir con dos goles y dos asistencias.

El ex de Angostura suma tres tantos y cinco servicios en seis partidos disputados hasta el momento.

Rhaldney (Göztepe/BRA): El centrocampista se estrenó como goleador en la Superliga turca en la victoria ante el Besiktas (3-0).

Con el triunfo, el Göztepe logró extender su racha invicta en el campeonato otomano a seis partidos, manteniéndose en la segunda posición de la tabla con 12 unidades, tres menos que el líder, Galatasaray (15).

Atacantes:

Santiago Castro (Bolonia/ARG): El delantero se estrenó como goleador en la presente temporada en el triunfo ante el Génova (2-1) en la Serie A.

El ex de Vélez, que ya había dado una asistencia en el triunfo ante el Como (1-0), fue titular y disputó los 90 minutos del encuentro.

"Castro jugó con un solo pie durante tres meses y ahora está bien. Había recibido muchos golpes que le habían impedido recuperarse, pero ahora está bien y ha vuelto a la forma que conocíamos", afirmó el entrenador Vincenzo Italiano.

Juan Camilo Hernández (Real Betis/COL): El ariete 'cafetero' facturó por segunda jornada consecutiva en el triunfo ante la Real Sociedad (3-1).

'Cucho' llegó a siete tantos en 21 partidos disputados con la camiseta del Betis.

Alexis Sánchez (Sevilla/CHI): El Niño Maravilla se estrenó como goleador con la camiseta del cuadro en la victoria a domicilio ante el Alavés (2-1).

El ariete ingresó de cambio (14) para reemplazar al lesionado Alfon González y acabó sellando el triunfo hispalense (67).

"Hacía tiempo que no jugaba 70 u 80 minutos, estoy poniéndome en forma", reconoció el futbolista de 36 años.

"Contento con el equipo, que lo dejó todo en el campo. Se ha creado un grupo muy lindo. Contento por el gol y por el triunfo", dijo a los medios españoles.

