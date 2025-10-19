Sudamericanos en Europa (once ideal): Panichelli amarga al PSG y Nico Paz guía al Como

El delantero argentino Joaquín Panichelli fue la gran figura en el empate entre el Racing de Estrasburgo y el PSG (3-3) al convertir un doblete para el club de Alsacia.

Panichelli llegó a siete goles en ocho partidos, colocándose en la cima de la tabla de goleo.

En Italia, el volante argentino Nico Paz marcó y asistió en el triunfo del Como ante la Juventus (2-0).

Tras la disputa de los partidos del fin de semana en las grandes ligas europeas, el once de la jornada queda formado por los siguientes jugadores (3-4-3): Franco Israel – Ronald Araújo, Johan Mojica, Conrado – Nicolás Paz, Emiliano Buendía, Thiago Almada, Antony – Talisca, Giovanni Simeone, Joaquín Panichelli.

Arquero:

Franco Israel (Torino/URU): El guardameta uruguayo sumó su tercera valla invicta en la Serie A en el triunfo ante el Nápoles (1-0).

Defensores:

Ronald Araújo (Barcelona/BRA): El central facturó sobre la hora para asegurar los tres puntos de la victoria ante el Girona (2-1).

Araújo, que entró de cambio en la recta final (82'), puso el 2-1 definitivo (93') de un potente disparo desde el corazón del área.

"Todo mundo sabe que antes jugaba de delantero. Cuando me preguntó el míster no dudé. Cuando llegué al banquillo dije que si entraba metía gol. Trabajo para ayudar al equipo y estoy feliz de hacerlo", dijo a la televisión española.

Johan Mojica (Mallorca/COL): El lateral cafetero registró su primera asistencia de la temporada en el triunfo ante Sevilla (3-1).

Con la victoria, el cuadro balear logró alejarse a dos puntos de la zona de descenso.

Conrado (Otelu Galati/BRA): El lateral brasileño se estrenó como goleador en la Superliga rumana en el triunfo ante el UTA Arad (4-0).

Volantes y centrocampistas:

Nicolás Paz (Como/ARG): El futbolista argentino fue la gran figura en la victoria ante la Juventus (2-0) al firmar un tanto y una asistencia.

Paz llegó a cuatro goles y cuatro servicios en siete partidos de la Serie A, y se mantiene en la segunda posición en la tabla de goleo, a un tanto del líder, Riccardo Orsolini (5).

Emiliano Buendía (Aston Villa/ARG): El argentino facturó para asegurar el triunfo a domicilio ante el Tottenham (2-1) en la Premier League.

'Emi' ingresó de cambio (61') con el 1-1 en el marcador y acabó como el factor decisivo al sentenciar (77') de un potente disparo que se coló por una esquina.

El volante argentino suma dos goles en los últimos tres partidos del campeonato inglés.

Thiago Almada (Atlético de Madrid/ARG): El ex de Vélez se estrenó como goleador en la Liga en el triunfo por la mínima ante el Osasuna (1-0).

Almada, que volvió a la actividad después de mes y medio fuera por lesión, ingresó de cambio pasada la hora de juego (63') y en sólo seis minutos (69') logró inclinar la balanza a favor del cuadro local con un remate a puerta vacía.

Antony (Real Betis/BRA): El brasileño convirtió un doblete para que el cuadro sevillano rescatara un punto del empate ante Villarreal (2-2).

"El primer gol creo que fue más difícil; estaba fuera del área, algo lejos, pero me cae bien ahí. Siempre hablo de broma con los compañeros porque he marcado muchos goles así. Muy feliz. El segundo también, hay que estar con esa mentalidad de que aunque vayamos perdiendo el partido, hay que seguir hasta el último minuto", comentó el brasileño tras el encuentro.

Atacantes:

Talisca (Fenerbahçe/BRA): El delantero convirtió su segundo tanto en los últimos tres partidos de la Superliga turca en la victoria ante el Karagumruk (2-1).

Giovanni Simeone (Torino/ARG): El Cholito facturó para que el Torino se llevara el triunfo por la mínima ante el Nápoles (1-0).

El argentino, que hiló su segunda jornada en el campeonato italiano viendo puerta, suma tres goles con la camiseta del cuadro turinés tras su llegada a préstamo por una temporada el verano pasado.

Joaquín Panichelli (Estrasburgo/ARG): El delantero argentino se colocó como líder de goleo en la Ligue 1 de Francia tras firmar un doblete en el empate ante el PSG (3-3).

El atacante suma siete dianas en ocho partidos del campeonato francés.

