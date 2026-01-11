Sudamericanos en Europa (once ideal): Raphinha levanta otro título y Soulé brilla con la Roma

El volante brasileño Raphinha convirtió un doblete para que el Barcelona se proclamara este domingo campeón de la Supercopa de España tras imponerse al Real Madrid (3-2).

En Italia, el delantero argentino Matías Soulé fue la gran figura en el triunfo de la Roma ante el Sassuolo (2-0) al contribuir con un tanto y una asistencia.

Tras la disputa de los partidos la jornada en las grandes ligas europeas y los torneos de Copa y Supercopa, el once de la jornada queda formado por los siguientes jugadores (3-4-3): Ederson – Jon Aramburu, Paulo Victor, Maracás – Luis Díaz, Gabriel Martinelli, Giovani Lo Celso, Raphinha – Matías Soulé, Mateo Pellegrino, Valentín Castellanos.

Arquero:

Ederson (Fenerbahçe/BRA): el brasileño fue clave para que su equipo se llevara la Supercopa de Turquía tras imponerse al Galatasaray en la final (2-0).

Ederson llegó a diez vallas invictas en la presente temporada y levantó su primer trofeo en Turquía.

Defensores:

Jon Aramburu (Real Sociedad/VEN): el zaguero vinotinto marcó sobre la hora para sellar el triunfo ante Getafe (2-1) en la jornada inaugural del campeonato español.

Paulo Victor (Santa Clara/BRA): el lateral diestro marcó el primer tanto de su carrera profesional en la igualada ante el Nacional de Madeira (3-3).

Maracás (Moreirense/BRA): el central fue la gran figura en el triunfo ante el Tondela (1-0) al convertir el único tanto del encuentro.

El brasileño suma dos goles en 15 partidos disputados en la Liga de Portugal.

Volantes y centrocampistas:

Luis Díaz (Bayern Múnich/COL): el guajiro lució en la goleada ante el Wolfsburgo (8-1) al contribuir con un tanto y un doblete de asistencias.

El colombiano, que marcó por segunda jornada consecutiva, llegó a nueve dianas y ocho pases a gol en 15 partidos disputados en la Bundesliga.

Gabriel Martinelli (Arsenal/BRA): el brasileño firmó un triplete para asegurar el triunfo ante el Portsmouth (4-1) en la tercera ronda de la Copa FA de Inglaterra.

El brasileño suma nueve goles en lo que va de la temporada, cinco de ellos en la Champions League.

Giovani Lo Celso (Real Betis/ARG): el cuadro blanquiverde rescató un punto del empate ante el Real Oviedo (1-1) gracias a un tanto del volante argentino.

"Siempre trabajo para esto, para ayudar al equipo. A veces sale de mejor manera y otras, no tanto. Hoy volví a marcar, pero me voy con un sabor amargo porque creo que pudimos haber ganado y no se dio", dijo tras el encuentro.

Raphinha (Barcelona/BRA): el brasileño marcó un doblete para que el conjunto catalán se proclamara campeón de la Supercopa de España tras imponerse al Real Madrid (3-2).

Es la tercera ocasión en que Raphinha marca un doblete en un clásico del fútbol español, y la segunda en una final de Supercopa.

El brasileño jugó un papel crucial en el torneo disputado en Arabia Saudita al marcar cuatro goles y dar una asistencia en dos partidos.

Atacantes:

Matías Soulé (AS Roma/ARG): el ariete albiceleste fue la gran figura en la victoria ante Sassuolo (2-0) al marcar un tanto y dar una asistencia.

"Esta noche (Soulé) estuvo muy bien", dijo el entrenador Gian Piero Gasperini tras el encuentro.

El argentino llegó a siete goles y seis asistencias en 26 partidos disputados hasta el momento en todas las competiciones.

Mateo Pellegrino (Parma/ARG): el delantero de 24 años facturó para asegurar el triunfo ante el Lecce (2-1) con el que el Parma logró alejarse a tres puntos del descenso.

Pellegrino, que sumó su segunda diana en los últimos tres partidos, llegó a seis tantos y una asistencia en 19 partidos de la Serie A.

Valentín Castellanos (West Ham United): Taty se estrenó como goleador con la camiseta de los Hammers para sellar el triunfo ante el Queen’s Park Rangers (2-1) en la prórroga en la tercera ronda de la Copa FA de Inglaterra.