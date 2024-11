Sudamericanos en Europa (once ideal): Raphinha mantiene ritmo, goles argentinos de Lautaro y Giuliano Simeone

El volante brasileño Raphinha sumó su tercer partido consecutivo viendo puerta en el triunfo del Barcelona ante el Espanyol (3-1) en el derbi de la capital.

Raphinha registra once goles en 15 partidos disputados en lo que va de temporada.

En Italia, el argentino Lautaro Martínez facturó para que el Inter de Milán se llevara el triunfo por la mínima ante Venezia (1-0), y en la liga española su compatriota Giuliano Simeone abrió el marcador en la victoria del Atlético de Madrid ante Las Palmas (2-0).

Tras la disputa de los partidos del fin de semana en las grandes ligas europeas, el once de la jornada queda formado por los siguientes jugadores (3-4-3): Franco Israel – Claudio Wink, Nahuel Molina, Nicolás Otamendi – Raphinha, Moisés Caicedo, Maximiliano Araújo, Joao Gomes – Lautaro Martínez, Christian Stuani y Giuliano Simeone.

Arquero:

Franco Israel (Sporting de Portugal/URU): El uruguayo fue titular y disputó los 90 minutos en el triunfo por goleada ante el Estrela (5-1).

Aunque el guardameta 'charrúa' recibió su primer gol en el torneo, realizó cinco atajadas para asegurar la victoria local.

Defensores:

Claudio Wink (Kasimpasa/BRA): El lateral contribuyó con un tanto y una asistencia al triunfo ante el Besiktas (3-1).

Nahuel Molina (Atlético de Madrid/ARG): El defensor 'albiceleste' registró su primera asistencia en la temporada en la victoria ante Las Palmas (2-0).

Nicolás Otamendi (Benfica/ARG): El central argentino fue titular y disputó los 90 minutos en el triunfo de las 'Águilas' ante el Farense (2-1) en la Liga de Portugal.

Volantes y centrocampistas:

Raphinha (Barcelona/BRA): El brasileño vio puerta por tercer partido consecutivo en el triunfo ante el Espanyol (3-1).

Raphinha suma once dianas en 15 partidos disputados en lo que va de la campaña, siete en Liga y cuatro en Champions League.

Moisés Caicedo (Chelsea/ECU): El centrocampista ecuatoriano facturó para que el cuadro londinense rescatara un punto del empate ante el Manchester United (1-1), estrenándose como goleador en la presente temporada.

Maximiliano Araújo (Sporting de Portugal/URU): El uruguayo marcó su primer tanto en Europa en la goleada ante el Estela (5-1) en la Liga de Portugal.

Joao Gomes (Wolverhampton/BRA): El centrocampista convirtió su primer tanto en la campaña para que su equipo rescatara un punto del empate ante Crystal Palace (2-2).

Atacantes:

Lautaro Martínez (Inter de Milán/ARG): El 'Toro' convirtió su quinto gol en la presente temporada de la Serie A para sellar el triunfo por la mínima ante Venezia (1-0).

Cristhian Stuani (Girona/URU): El veterano 'charrúa' fue la gran figura en el triunfo ante el Leganés (4-3) al convertir un tanto desde el punto penal pocos segundos después de ingresar de cambio.

"(Bojan Moivski) tenía el tobillo con dolor. Quería tirar el penalti y lo siento mucho pero pienso en la salud de los jugadores. El fisio ha dicho que el tobillo estaba dañado y no queremos arriesgar más de lo necesario. Viendo a Stuani… Otro jugador no sale en frío, pero él siempre está listo. Lo tenía que tirar él; no veía a otro jugador posible", explicó el técnico Míchel tras el encuentro.

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid/ARG): El delantero de 21 años convirtió su primer tanto en la Liga para encaminar el triunfo ante Las Palmas (2-0).

"Muy contento por mi primer gol (oficial) con el Atlético de Madrid", dijo el atacante.

"Era una victoria que necesitábamos, importantísima para estar (peleando) ahí arriba", agregó.

En tanto, el entrenador Diego Simeone, su padre, afirmó que Giuliano "hizo lo que tenía que hacer, por eso está en el Atlético. Tiene una responsabilidad. No tiene nombre, son futbolistas. Los que corren juegan y los que corren menos, juegan menos".

Pnv/iga

AFP