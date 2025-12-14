Sudamericanos en Europa (once ideal): Raphinha marca un doblete y Lautaro Martínez extiende racha goleadora

El volante brasileño Raphinha facturó por partida doble para asegurar el triunfo del Barcelona ante Osasuna (2-0) en la Liga española.

Tras la disputa de los partidos la jornada en las grandes ligas europeas, el once de la jornada queda formado por los siguientes jugadores (3-4-3): John Victor – Leandro Cabrera, Maximiliano Araújo, Juan Cabal – Raphinha, Pedrinho, Newerton, Rodrygo – Lautaro Martínez, Santiago Hidalgo, Luis Javier Suárez.

Arquero:

John Victor (Nottingham Forest/BRA): El ex del Botafogo debutó en la Premier League en el triunfo ante el Tottenham (3-0) y logró mantener la puerta a cero con dos paradas clave.

Defensores:

Leandro Cabrera (Espanyol/URU): El lateral charrúa facturó para asegurar los tres puntos del triunfo ante el Getafe (1-0) en la Liga.

Maximiliano Araújo (Sporting de Lisboa/URU): El defensor uruguayo firmó un doblete en la goleada ante el AFS (6-0) en la Liga de Portugal.

Maxi, quien jugó en una posición más adelantada, se estrenó como goleador en la presente temporada del campeonato luso y completó 55 minutos en el terreno de juego antes de salir de cambio.

Juan Cabal (Juventus/COL): El lateral cafetero convirtió su segunda diana en el torneo italiano para sellar el triunfo por la mínima ante el Bologna (1-0).

Cabral ingresó de cambio pasada la hora de juego (61') y tardó sólo tres minutos en hacerse presente en el marcador (64') con un potente cabezazo a un centro medido de Kenan Yildiz.

Volantes y centrocampistas:

Raphinha (Barcelona/BRA): El volante brasileño facturó por partida doble para sellar el triunfo ante Osasuna (2-0) con el cuadro azulgrana se afianzó en el liderato.

"Osasuna defendió muy bien y tuvimos que hacer muy buen partido. La paciencia fue importante para marcar el primer gol. Podría haber llegado en el minuto 80 o 90", comentó el brasileño tras el encuentro.

El extremo zurdo llegó a 60 dianas en 157 partidos disputados con la camiseta azulgrana.

Pedrinho (Shakhtar/BRA): El extremo diestro contribuyó con un tanto al triunfo ante el Epitsentr (5-0) para que su equipo volviera a la pelea por el título en Ucrania.

Newerton (Shakhtar/BRA): El futbolista de 20 años contribuyó con un tanto a la goleada ante el Epitsentr (5-0) en la Premier Liga ucraniana.

El jugador formado en Sao Paulo llegó a cuatro dianas en 13 partidos.

Rodrygo (Real Madrid/BRA): El volante brasileño puso fin a una sequía goleadora en la Liga de casi un año con el tanto que significó el triunfo ante el Alavés (2-1).

Atacantes:

Lautaro Martínez (Inter de Milán/ARG): El Toro marcó y asistió en el triunfo ante el Génova (2-1) con la que el equipo comandado por Cristian Chivu volvió a la cima de la tabla.

El delantero hiló su tercera jornada en la Serie A viendo puerta para alcanzar los ocho goles y tres asistencias en 15 partidos disputados hasta el momento.

Santiago Hidalgo (Toulouse/ARG): El ariete argentino facturó para encaminar el triunfo ante el París FC (3-0).

Hidalgo, que venía de ayudar al filial, Toulouse B, con un tanto en el empate ante el Leege Cap-Ferret (2-2), sumó su segunda diana en los últimos tres partidos de la Ligue 1 de Francia.

Luis Javier Suárez (Sporting de Lisboa/COL): El atacante firmó un doblete en la goleada ante el AFS (6-0) y se mantiene como el máximo realizador de su equipo con once goles y dos asistencias.