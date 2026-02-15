Sudamericanos en Europa (once ideal): Vinícius Jr. marca un doblete y Alisson Santos se estrena en Italia

El brasileño Vinícius Jr. fue la gran figura en la victoria del Real Madrid ante la Real Sociedad (4-1) al contribuir con un doblete.

En Italia, el también brasileño Alisson Santos se estrenó como goleador con la camiseta del Nápoles en la igualada ante la Roma (2-2).

Tras la disputa de los partidos del fin de semana en las grandes ligas europeas y la Copa FA de Inglaterra, el once de la jornada queda formado por los siguientes jugadores (3-4-3): Kaua Santos – Santiago Bueno, Nicolás Capaldo, Thiago Balieiro – Federico Valverde, Éderson, Vinícius Jr., Alisson Santos – Mateo Pellegrino, Joaquín Panichelli, Martín Satriano

Arquero:

Kaua Santos (Eintracht Frankfurt/BRA): El brasileño registró su primera valla invicta en la campaña en la victoria ante el Borussia Monchengladbach (3-0).

Defensores:

Santiago Bueno (Wolverhampton/URU): El central facturó para sellar el triunfo ante el Grimsby (1-0) con el que los Wolves avanzaron a los octavos de final de la Copa FA en Inglaterra.

Nicolás Capaldo (Hamburgo/ARG): El argentino debutó como goleador en la Bundesliga en la victoria ante el Unión de Berlín (3-2).

El ex de Boca Jrs., que ocupó la demarcación de defensor central, disputó 87 minutos antes de salir de cambio.

"Siempre se siente bien marcar el primer gol con un equipo nuevo, pero lo que importa más es que conseguimos la victoria como locales. Es un resultado fantástico para el equipo", dijo a los medios del club tras el encuentro.

Thiago Balieiro (Vitoria de Guimaraes/BRA): El zaguero de 22 años se estrenó como goleador en la Liga de Portugal en la victoria ante el Estrela (2-1).

Volantes y centrocampistas:

Federico Valverde (Real Madrid/URU): El Halcón se estrenó como goleador en la presente temporada de Liga en la victoria ante la Real Sociedad (4-1).

Valverde llegó a 20 goles y 28 asistencias en 257 partidos disputados en el campeonato español.

"Ahora toca demostrar y pelear por lo que realmente queremos, que es la Liga y la Champions", dijo el Halcón a los medios del club luego de que el Real Madrid recuperara temporalmente la cima de la tabla.

Éderson (Atalanta/BRA): El centrocampista facturó para encaminar la victoria ante la Lazio (2-0) en la Serie A.

El brasileño inauguró el electrónico en la recta final de la primera parte (41') con el cobro de un tiro penal.

"(Éderson) ya había tenido varias oportunidades de marcar, así que, en broma, le dije que tenía que asignarle el rol de lanzador (ante las bajas) para asegurarme de que marcara", comentó el entrenador Raffaele Palladino después de que el brasileño convirtiera el primer tanto de su carrera desde los once pasos.

Vinícius Jr. (Real Madrid/BRA): El extremo brasileño firmó un doblete de penal en el triunfo ante la Real Sociedad (4-1) en la Liga española.

Vini suma siete dianas en lo que va del campeonato español.

Alisson Santos (Nápoles/BRA): El ex del Sporting de Lisboa se estrenó como goleador en la Serie A en el empate ante la Roma (2-2).

El volante brasileño ingresó de cambio en la segunda mitad (70') para disputar su primer partido en el torneo italiano y sentenció en la recta final (82') con un potente disparo desde el borde del área.

Atacantes:

Mateo Pellegrino (Parma/ARG): El ariete albiceleste convirtió un tanto sobre la hora para sellar el triunfo ante el Hellas Verona (2-1).

Pellegrino llegó a siete dianas y una asistencia en 25 partidos disputados en la Serie A.

Joaquín Panichelli (Racing de Estrasburgo/ARG): El delantero argentino facturó de penal en el último suspiro para que el cuadro de Alsacia rescatara un punto del empate ante el Olympique de Marsella (2-2).

Panichelli suma doce dianas y una asistencia en la presente temporada de la Ligue 1. Sólo lo supera Mason Greenwood (14) en la lucha por el campeonato de goleo en Francia.

Martín Satriano (Getafe/URU): El atacante 'charrúa' se estrenó como goleador con la camiseta del cuadro 'azulón' en la victoria ante el Villarreal (2-1).