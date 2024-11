Sudamericanos en Europa (once ideal): Vinícius Jr. marca un triplete y Garnacho firma un golazo

El delantero brasileño Vinícius Jr. convirtió un hat-trick en el triunfo del Real Madrid ante Osasuna (4-0).

'Vini' llegó a ocho goles y seis asistencias en 12 partidos de Liga esta temporada.

En Inglaterra, el volante argentino Alejandro Garnacho marcó un golazo para sellar el triunfo del Manchester United ante el Leicester (3-0).

Tras la disputa de los partidos del fin de semana en las grandes ligas europeas, el once de la jornada queda formado por los siguientes jugadores (3-4-3): Paulo Gazzaniga – Murillo, Lisandro Martínez, Santiago Bueno – Yangel Herrera, Santiago Pierotti, Alejandro Garnacho, Gabriel Martinelli – Vinícius Jr., Darwin Núñez y Julián Álvarez.

Arquero:

Paulo Gazzaniga (Girona/ARG): El guardameta consiguió su tercera valla invicta en la Liga en el triunfo por la mínima ante el Getafe (1-0).

Defensores:

Murillo (Nottingham Forest/BRA): El central de 22 años convirtió su primer tanto con la camiseta del Forest, aunque no fue suficiente para evitar la derrota ante Newcastle (3-1).

Lisandro Martínez (Manchester United/ARG): El defensor 'Albiceleste' disputó los 90 minutos en el triunfo ante Leicester (3-0) y tuvo una destacada actuación en la zaga local.

Santiago Bueno (Wolverhampton/URU): El defensor charrúa fue titular ante Southampton (2-0) en la primera victoria de la temporada de los 'Wolves'.

Volantes y centrocampistas:

Yangel Herrera (Girona/VEN): El volante 'Vinotinto' facturó para asegurar los tres puntos en el triunfo ante Getafe (1-0).

El centrocampista suma dos goles y una asistencia en once partidos de Liga.

Santiago Pierotti (Lecce/ARG): El extremo argentino se estrenó como goleador en la Serie A en el empate ante el Empoli (1-1).

Pierotti, quien ingresó al terreno de juego (20’) para reemplazar al lesionado Lameck Banda, puso las tablas (77’) de un potente cabezazo desde la frontal a un centro bombeado al área de Antonio Gallo.

Alejandro Garnacho (Manchester United/ARG): El volante argentino convirtió un golazo para sellar el triunfo ante el Leicester (3-0) en la Premier League.

Garnacho puso el 3-0 definitivo en el marcador (82) de un potente remate a la escuadra desde el borde del área.

El extremo llegó a siete goles y cuatro asistencias y marcha como el máximo goleador del Manchester United en la presente temporada.

El argentino de 20 años no celebró.

"Marcó un ‘golazo’ pero no quiso celebrar porque piensa que los hinchas han perdido la fe en él. Le dije que la gente siempre se va a quejar, pero que disfrutara lo que hace", confesó el portugués Bruno Fernandes tras el encuentro.

Gabriel Martinelli (Arsenal/BRA): El brasileño volvió a ver puerta después de seis partidos para que los 'Gunners' rescataran un punto del empate ante el Chelsea (1-1).

Atacantes:

Vinícius Jr. (Real Madrid/BRA): El atacante brasileño fue la gran figura en el triunfo por goleada ante Osasuna (4-0) al convertir un triplete.

Vinícius llegó a ocho goles y seis asistencias en 12 partidos de Liga. En total, suma 12 goles y siete asistencias en 17 partidos y marcha como el máximo realizador en la presente temporada del conjunto blanco.

"Estoy muy bien desde el último parón (por fecha FIFA), en el que he podido estar en el Madrid por la lesión. Me he recuperado bien y siento que estoy en mi mejor versión", señaló tras el encuentro.

Darwin Núñez (Liverpool/URU): El ariete uruguayo convirtió su segundo tanto en la presente campaña de la Premier League para encaminar el triunfo ante el Aston Villa (2-0).

"Fue bueno para él (Núñez). Los delanteros siempre quieren marcar, especialmente cuando los jugadores a tu alrededor están anotando muchos goles", dijo el entrenador Arne Slot a la televisión británica tras el encuentro.

El ex del Peñarol, que volvió a la titularidad tras ser suplente ante el Bayer Leverkusen (4-0), disputó 65 minutos antes de salir de cambio.

Julián Álvarez (Atlético de Madrid/ARG): La 'Araña' facturó para que el cuadro rojiblanco asegurara los tres puntos en el triunfo por la mínima ante Mallorca (1-0).

El ariete argentino suma cuatro goles y una asistencia en 13 partidos de Liga.

Pnv/dam

AFP