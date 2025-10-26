Sudamericanos en Europa: Otamendi participa en goleada del Benfica e Igor Thiago marca un tanto decisivo

Nicolás Otamendi y Gianluca Prestianni (Argentina): El Benfica goleó al Arouca (5-0) para extender su racha invicta en la Liga de Portugal después de seis victorias y tres empates.

El defensor argentino contribuyó con un tanto, estrenándose como goleador en la presente temporada.

El capitán de las Águilas puso el 3-0 parcial en el último segundo de la primera parte de un potente cabezazo tras un saque de esquina.

Nico Otamendi llegó a 16 tantos en 249 partidos disputados con el Benfica.

También lució el volante argentino de 19 años, Gianluca Prestianni, quien fue titular por primera ocasión y firmó su primera asistencia (50'); un pase corto dentro del área para que el delantero griego Vangelis Pavlidis elevase la cuenta local a 4-0.

"Estoy muy feliz por estar de vuelta y sumar minutos. Quiero agradecer al Benfica porque me ha dejado ir (al Mundial Sub-20) y ahora estoy muy enfocado aquí, para ganarlo todo", dijo Prestianni a la televisión portuguesa.

El ex de Vélez Sarsfield disputó 63 minutos antes de salir de cambio.

Otamendi, por su parte, disputó los 90 minutos del encuentro.

También salieron de inicio el colombiano Richard Ríos y el argentino Enzo Barrenechea.

El Benfica llegó a 21 unidades y se mantiene en la segunda posición de la tabla, a un punto del líder, Oporto (22).

Igor Thiago (Brasil): El delantero brasileño facturó por segunda jornada consecutiva en la victoria del Brentford ante el Liverpool (3-2).

El atacante fue clave para que el cuadro local se llevara los tres puntos al poner el 3-1 parcial en el tanteador (60') con el cobro de un tiro penal.

Con ello, el ex de Cruzeiro llegó a seis tantos en nueve partidos disputados en la presente temporada de la Premier League, colocándose en la segunda posición de la tabla de goleo por detrás de Erling Haaland (11).

Igor Thiago repitió como titular y disputó el partido completo.

Con la victoria, el Brentford llegó a 13 unidades, ubicándose en la décima posición de la tabla.

Cristhian Stuani, Federico Viñas (Uruguay) y Salomón Rondón (Venezuela): La lucha por la permanencia entre el Girona y el Real Oviedo se saldó con un empate (3-3) en el que destacaron las figuras sudamericanas.

Federico Viñas lideró al cuadro asturiano, encargándose de abrir el marcador (38') con el cobro de un tiro penal.

Ya en la segunda parte, Salomón Rondón duplicó la ventaja del cuadro visitante con un remate de cabeza en el cobro de un saque de esquina.

Sin embargo, la tranquilidad duró poco a los pupilos de Luis Carrión, pues dos minutos después (57'), Míchel envió al veterano Cristhian Stuani al terreno de juego para revertir la situación.

El cambió dio frutos poco después (64'), cuando el atacante "charrúa" descontó para el cuadro local desde el punto de penal.

Stuani repitió la dosis en el último minuto (90') con su segundo cobro desde los once pasos de la noche.

El delantero de 39 años no obstante lamentó que el esfuerzo por remontar se quedara en una igualada.

En declaraciones a la televisión española, Stuani dijo sentir "mucha rabia e impotencia después de haber hecho lo imposible" en la última media hora del partido y estrenar su casillero goleador en la presente temporada con un doblete.

El empate tampoco dejó satisfecho al Oviedo, que dejó ir una ventaja por 2-0. No obstante, Federico Viñas destacó la "valentía" de su equipo "para ir a buscar un punto que es importante".

Las tablas dejaron a ambas escuadras tal y como habían empezado la jornada, en los últimos dos puestos de la clasificación con siete unidades cada uno.

