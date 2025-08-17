Sudamericanos en Europa: Panichelli debuta con gol y Luis Suárez marca un doblete

El delantero argentino Joaquín Panichelli se estrenó en la Ligue 1 de Francia y firmó el tanto del triunfo del Estrasburgo ante el Metz (1-0).

También gozó de minutos su compatriota Valentín Barco, quien disputó los 90 minutos del encuentro.

En Portugal, el delantero colombiano Luis Suárez facturó por partida doble en la victoria por goleada del Sporting de Lisboa ante el Arouca (6-0).

El ‘cafetero’ se estrenó así como goleador en el campeonato luso.

Panichelli sella el triunfo del Estrasburgo

El Racing de Estrasburgo arrancó la temporada 2025-2026 con el pie derecho al imponerse por la mínima al Metz (1-0).

El delantero argentino Joaquín Panichelli, quien debutó en el campeonato galo, fue la gran figura al convertir el único tanto del encuentro.

El atacante de 22 años sentenció en la recta final (86) de un cabezazo a un centro de Dylan Bakwa que se coló pegado a un poste.

El entrenador Liam Rosenoir se mostró satisfecho con el trabajo del ariete albiceleste.

“Joaquín es un zorro en el área y cuando un goleador trabaja duro, obtiene su recompensa”, dijo el preparador inglés.

Joaquín Panichelli, que venía de marcar 20 goles en la Segunda División española con el Mirandés, disputó los 90 minutos del encuentro.

Por su parte, el centrocampista argentino Valentín Barco fue titular y disputó el partido completo.

Con el triunfo, el Racing de Estrasburgo cerró la jornada en la cuarta posición de la tabla con tres unidades.

Luis Suárez se estrena como goleador en Portugal

El Sporting de Lisboa sumó su segundo triunfo en la Liga de Portugal al imponerse por goleada al Arouca (6-0).

El delantero colombiano fue una de las figuras más destacadas del encuentro al registrar un doblete, estrenándose así como goleador en el campeonato luso.

Suárez puso el 2-0 parcial (31) con el cobro de un tiro penal luego de una dura entrada en el área y que resultó en la expulsión del atacante uruguayo del Arouca Dylan Nandín.

Pasada la hora de juego (62), Luis Suárez firmó el quinto tanto del cuadro lisboeta con un disparo por lo bajo luego de que Geovany Quenda le dejara la pelota con un pase a ras de césped.

El colombiano, que llegó al club procedente del Almería español en el mercado de pretemporada, suma dos goles en tres partidos con la camiseta del Sporting.

El ‘cafetero’ fue titular y disputó 81 minutos antes de ser reemplazado por el brasileño Alisson Santos.

El Sporting, que sumó su segunda victoria consecutiva, se mantiene como líder de la tabla.

“Estoy muy contento con la primera victoria en casa y los primeros goles.

Esto es para la afición, que se lo merece, aunque es importante seguir trabajando en lo que viene", dijo el colombiano a la prensa portuguesa tras ser nombrado el Jugador del Partido.

"Estaba tranquilo porque sé que hice un buen trabajo contra Casa Pia (2-0) y el gol era sólo cuestión de tiempo", agregó.