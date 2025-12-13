Sudamericanos en Europa: Raphinha marca un doblete e Hidalgo encamina triunfo del Toulouse

El volante brasileño Raphinha fue la gran figura en el triunfo del Barcelona ante el Osasuna (2-0) al firmar los dos tantos locales.

El ex del Leeds llegó a 60 goles con la camiseta azulgrana. En tanto, el Barcelona amplió su ventaja en la cima de la tabla a siete unidades.

En Francia, el Toulouse logró recortar la distancia con respecto a la zona europea de la tabla al imponerse al París FC (3-0) a domicilio.

El delantero argentino Santiago Hidalgo facturó para encaminar el triunfo del cuadro visitante y sumó su segundo gol en los últimos tres partidos.

Raphinha lidera victoria del Barcelona

El Barcelona cosechó un importante triunfo ante el Osasuna (2-0) de la mano del volante brasileño Raphinha.

El futbolista de Porto Alegre firmó un doblete y llegó a seis goles y tres asistencias en diez partidos disputados en la presente temporada de la Liga.

Raphinha abrió el marcador (70') con un potente zurdazo desde el borde del área grande.

El tanto de la sentencia llegó un cuarto de hora después (86'), cuando el brasileño aprovechó un regalo de la zaga rojilla para rematar desde cerca.

"Osasuna defendió muy bien y tuvimos que hacer muy buen partido. La paciencia fue importante para marcar el primer gol. Podría haber llegado en el minuto 80 o 90", comentó el brasileño tras el encuentro.

"Estas victorias son muy importantes y dan confianza al equipo para seguir sumando", enfatizó.

Raphinha volvió a la titularidad en el campeonato de Liga tras quedarse en la banca en la visita al Betis (5-3) y disputó 88 minutos antes de salir de cambio.

El extremo zurdo llegó a 60 dianas en 157 partidos disputados con la camiseta azulgrana.

"Es importante que (Raphinha) marque los dos goles; para mí y para él. Es una parte importante de nuestro equipo. Ellos defendían abajo y era difícil crear huecos, pero cuando lo tuvimos, lo aprovechamos, de ahí la calidad de Pedri y Raphinha", dijo el entrenador Hansi Flick tras el encuentro.

Barcelona llegó a 43 unidades luego de 14 victorias, un empate y una derrota, y amplió su ventaja en la cima de la tabla a siete unidades sobre el segundo clasificado, Real Madrid (36).

"Creo que las cosas van muy bien", dijo Raphinha al respecto, si bien advirtió que "tenemos que centrarnos en nosotros mismos y al final es lo más importante. Si hacemos bien, no tenemos que preocuparnos por nadie más".

Santiago Hidalgo celebra titularidad con un gol

El delantero argentino Santiago Hidalgo convirtió su segundo tanto en los últimos tres partidos de la Ligue 1 de Francia para encaminar el triunfo del Toulouse ante el París FC (3-0).

El futbolista de 20 años abrió el marcador (29') con un remate raso que se coló por el centro de la portería local.

Hidalgo, que venía de ayudar al filial, Toulouse B, con un tanto en el empate ante el Lege Cap-Ferret (2-2), salió de inicio y completó 63 minutos en el terreno de juego antes de salir de cambio.

También gozaron de minutos el brasileño Emersonn, el venezolano Cristian Cásseres y el argentino Julián Vignolo.

Por el cuadro local vio acción el defensor brasileño Otavio.

El cuadro violeta conquistó su segunda victoria consecutiva por primera ocasión en la temporada y logró colocarse en la séptima posición de la tabla con 23 unidades y a tan sólo un punto de los puestos europeos de la tabla.