Sudamericanos en Europa: Raphinha marca un doblete y Joaquín Panichelli luce en Francia

El volante brasileño Raphinha fue clave en la goleada del FC Barcelona ante Valencia (6-0) al marcar un doblete tras ingresar de cambio.

Raphinha suma así tres goles en lo que va de la temporada.

Con la victoria, Barcelona recortó distancias con respecto a la cima colocándose a dos puntos del líder, Real Madrid (12).

En Francia, el delantero argentino Joaquín Panichelli convirtió un tanto de última hora para que el Estrasburgo se llevara el triunfo por la mínima ante Le Havre (1-0).

Raphinha se suma al festival

El volante brasileño Raphinha firmó un doblete en la goleada del Barcelona ante Valencia (6-0) luego de ingresar de cambio.

El brasileño, que fue suplente por primera vez en la temporada, hizo su aparición tras el descanso (46), cuando la ventaja local era de un gol.

Pero apenas ingresó revolucionó al equipo dirigido por Hansi Flick y poco después (53) dejó su primera diana de la noche, un potente remate a un centro de Marcus Rashford, para el 2-0.

A Raphinha le tomó poco más de diez minutos dejar el partido prácticamente decidido, elevando la ventaja azulgrana a 4-0 con un disparo a ras de césped (66).

El brasileño llegó así a tres goles y una asistencia en los cuatro partidos que ha disputado en lo que va de temporada.

En total, suma 57 tantos y 51 pases a gol en 148 partidos con la camiseta del Barcelona.

"Es una decisión (técnica). Roony (Bardghji) está entrenando muy bien. Tiene una buena mentalidad y actitud. Raphinha venía de un largo viaje. Sólo podemos disponer de once jugadores, hay muchos. Es lo único que puedo decir", dijo el entrenador Hansi Flick en respuesta a la versión que apuntaba a que su suplencia se debía a un castigo por retraso.

Con el triunfo, Barcelona llegó a 10 puntos y se mantiene en la segunda posición de la tabla a tan sólo dos unidades del líder, Real Madrid (12).

Panichelli convierte un tanto del tres puntos

El Estrasburgo conquistó una victoria por la mínima (1-0) ante Le Havre gracias a un tanto de última hora del delantero argentino Joaquín Panichelli.

El ariete argentino convirtió la única diana del encuentro (91) con el cobro de un tiro penal después de que el árbitro decretara el máximo castigo por una dura entrada en el área.

El cordobés sumó así su segunda jornada en el campeonato francés viendo puerta. En total, suma tres dianas en cuatro partidos disputados en la Ligue 1.

"Para mí lo más importante es el equipo, el trabajo de los once jugadores. Hay veces que me toca ayudar con los goles y otras veces quizás presionando y ayudando a los compañeros. Creo que lo más importante son los tres puntos", dijo a los medios franceses tras el encuentro.

Panichelli se mantiene fijo en el esquema de Liam Rosenior. De nuevo fue titular y disputó los 90 minutos del encuentro.

"Me siento muy bien.

Al final, me toca llegar a un club muy grande y que todavía sigue estando en crecimiento, pero muy contento por el recibimiento de mis compañeros", dijo en torno a su adaptación al club.

Asimismo, recalcó que el también argentino Valentín Barco "es un grandísimo jugador" que "me ha ayudado mucho desde que llegué".

Barco, por su parte, también salió de inicio y jugó el partido completo. En tanto, el volante ecuatoriano Kendry Páez ingresó de cambio tras el descanso (46).

Con el triunfo, el Racing de Estrasburgo llegó a nueve unidades y logró mantenerse en la zona europea de la tabla, ubicándose en la quinta posición.

pnv/iga